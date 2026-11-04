Nanawa: atacó a policías con un machete para eludir su detención y fue reducido con balas de goma

El detenido por la seguidilla de robos en perjuicio de los pequeños comerciantes de Nanawa es César Ramón Caballero (30), más conocido con el apodo de Bebito.

Fuentes policiales revelaron que el sospechoso tiene tres antecedentes, dos de ellos por robo agravado y uno por tenencia y comercialización de estupefacientes. Asimismo, contaba con dos órdenes de captura -ambas por robo agravado- emitidas este año por la Fiscalía de la ciudad de Villa Hayes.

De acuerdo con el relato de los uniformados, Bebito era un joven ejemplar de la comunidad de Nanawa, hasta que lastimosamente cayó en el consumo de las drogas.

Comerciantes de Nanawa denunciaron a sospechoso por seguidilla de robos

Su adicción lamentablemente lo llevó a cometer una seguidilla de robos en la zona comercial de la citada localidad, en el límite con la vecina ciudad de Clorinda, Argentina.

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El sospechoso perjudicaba indistintamente a comerciantes instalados en ambos lados de la frontera. Aunque Bebito fue detenido y procesado por estos hechos de manera reiterada en 2024, 2025 y a inicios de este año, llamativamente lograba obtener medidas alternativas a la prisión para continuar delinquiendo.

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En los últimos meses Bebito ya acumuló otras dos órdenes de captura por hechos de robo. Sin embargo muchas de sus víctimas ni siquiera lo denunciaban; entre ellas estaban sus propios familiares, vecinos y amigos de infancia, todos propietarios de pequeños comercios dedicados a ramos generales. El hombre robaba todo lo que encontraba a su paso.

La situación se volvió insoportable, por lo que los afectados pidieron auxilio a las autoridades para poner fin a las andanzas de Bebito. En la mañana de hoy efectivos del departamento Investigaciones de Presidente Hayes con apoyo de la comisaría de Nanawa rodearon y allanaron la propiedad donde se encontraba el sospechoso.

Sospechoso se abrió paso con un machete

Cuando Bebito se despertó rodeado de uniformados no dudó: de un salto se puso de pie y, con un afilado machete, se abrió paso entre los uniformados. El sospechoso corrió hacia la frontera, se tiró al cauce del Pilcomayo y nadó hacia territorio argentino.

Pero cuando llegó a la orilla, hacia Clorinda un grupo de gendarmes poco amables lo obligó a regresar de la misma forma hacia el Paraguay, donde toda la comitiva ya lo estaba esperando.

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Sin alternativas, Bebito regresó hacia territorio paraguayo, pero nuevamente intentó usar el machete para eludir a los uniformados y, ante esto, finalmente fue reducido con balines de goma, lo que le produjo escoriaciones en varias partes del cuerpo.