Cinco detenidos por robo de enorme cargamento de fertilizante de puerto privado

Los detenidos por el enorme cargamento de fertilizantes fueron identificados como Ronald Isaías Alvarenga Colmán (29), Robert Fernando Jonojlic Oviedo, mayor de edad, José Del Carmen Gómez (31) y Derlis Esteban Maldonado González (33), todos ellos empleados de la terminal portuaria. Algunos de ellos formaban parte de la seguridad y otros eran operadores de maquinaria pesada.

Mientras que el quinto detenido es Wilberto Lizza Cuenca (49), chofer de un camión Mercedes Benz 1618, con matrícula AAJ 880, que supuestamente estaba para sacar el producto.

De acuerdo con datos proveídos por los investigadores, los miembros de la banda de ladrones aparentemente utilizaron dos camiones de gran porte para sacar el producto, ingresaron al predio del puerto privado en horas de la madrugada, en catorce ocasiones.

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Los funcionarios que trabajaban como encargados de la seguridad supuestamente estaban complicados y hacían la vista gorda, los camiones entraban hasta el depósito donde usaron una pala mecánica para cargar los vehículos.

El robo de los casi 500 mil kilos de fertilizante fue descubierto el pasado viernes 16 de noviembre por los encargados del puerto privado, quienes efectuaron la denuncia ante el Ministerio Público.

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Agentes del departamento Investigaciones de Asunción al mando del subcomisario Alcides Brítez fueron comisionados para la investigación del hecho. Los agentes tomaron las imágenes captadas por las cámaras de seguridad.

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De esa forma los investigadores identificaron a los empleados comprometidos en el millonario robo y a los otros implicados, quienes también fueron detenidos en el marco de las pesquisas.

No encontraron la mercadería robada

Sin embargo, pese a todos los esfuerzos trabajos desplegados por los uniformados hasta el momento no se pudo descubrir dónde fueron a vender o colocar el enorme cargamento de fertilizante que lograron sacar del puerto privado.