Incautan unos 600 frascos de adelgazantes de contrabando en la frontera

El procedimiento fue realizado por agentes de la Policía Rodoviaria Federal (PRF) durante un control efectuado anoche, alrededor de las 20:00, sobre la ruta BR-277, en Santa Terezinha de Itaipu, estado de Paraná, en la frontera con Alto Paraná.

Durante la inspección de un automóvil ocupado por una pareja, los policías encontraron una importante cantidad de productos de origen paraguayo.

Medicamentos adelgazantes revolucionan el contrabando en la Triple Frontera: usan championes tuneados y con doble fondo

Al detectar señales de adulteración en los embalajes, los agentes realizaron una verificación más minuciosa y descubrieron que en el interior de las cajas estaban ocultos varios frascos de medicamentos adelgazantes y anabolizantes.

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En total, fueron incautados aproximadamente 600 frascos de medicamentos adelgazantes a base de tirzepatida, además de varios lotes de anabolizantes.

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El vehículo era ocupado por un hombre de 31 años y una mujer de 28 años, quienes fueron detenidos y trasladados a la sede de la Policía Federal para los procedimientos correspondientes.

Incautan piezas de fusiles y medicamentos adelgazantes en el Puente de la Amistad

Las autoridades brasileñas realizan diariamente incautaciones de medicamentos adelgazantes de marcas paraguayas que tienen su importación prohibida en el país vecino. Por lo tanto, su ingreso a Brasil es considerado contrabando o importación ilegal de medicamentos.

El producto cruza la frontera por múltiples métodos, mayormente sin cumplir los requisitos sanitarios, y se distribuye informalmente en todo Brasil