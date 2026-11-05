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Policiales
05 de noviembre de 2026 - 12:37

Reportan destrucción de plantaciones de marihuana y campamentos narcos en Amambay

La Senad informó que detectó y destruyó plantaciones de marihuana en la colonia Nueva Yaú, Capitán Bado, Amambay.
La Senad informó que detectó y destruyó plantaciones de marihuana en la colonia Nueva Yaú, Capitán Bado, Amambay.

La Senad informó que agentes a su cargo allanaron un inmueble rural en Capitán Bado, destruyeron varias hectáreas de marihuana y campamentos precarios durante la incursión.

Por Eder Rivas
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Agentes de la oficina regional de Pedro Juan Caballero, de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), allanaron un inmueble rural en la colonia Nueva Yaú, distrito de Capitán Bado, departamento de Amambay.

Durante la operación, los antidrogas destruyeron 9 hectáreas de plantaciones de marihuana, 450 kilos de marihuana picada, distribuidos en 15 bolsas de 30 kilos cada una, y 15 kilos de semillas del mismo estupefaciente, según un informe de la institución.

Unos 5 campamentos narcos fueron destruidos durante el allanamiento de la Senad, en la colonia Nueva Yaú, distrito de Capitán Bado, Amambay.
Unos cinco campamentos narcos fueron destruidos durante el allanamiento de la Senad en la colonia Nueva Yaú, distrito de Capitán Bado, Amambay.

Destrucción de campamentos narcos

Según un informe de la Senad, los agentes locales, que tuvieron el apoyo de Fuerzas Especiales de la institución, procedieron al desmantelamiento de cinco campamentos narcos, además de la incautación de una zaranda industrial.

Lea más: Desmantelan laboratorio clandestino de drogas e incautan marihuana premium en Amambay

La operación efectuada por la Senad estuvo encabezada por la fiscala antidrogas de Amambay, Sarita Bonzi, quien dispuso que todo lo incautado fuera incinerado en el lugar e informó que las investigaciones continúan para identificar a los responsables y ponerlos a disposición de la Justicia.

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