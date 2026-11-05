Ueno Bank: Impondrán medidas hoy a directivos imputados

Los directivos de Ueno Bank y otras personas a quienes el Ministerio Público imputó ayer por supuesta lesión de confianza y otros presuntos delitos, tras la resolución de esa entidad bancaria por parte del Banco Central del Paraguay (BCP), están convocados a audiencias de imposición de medidas este jueves en el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, en Asunción.

En total son 26 las personas imputadas, entre las que se encuentran Federico Miguel Vázquez, presidente del Grupo Vázquez - el grupo empresarial del que forma parte Ueno – y otros siete miembros del directorio del banco: Juan Manuel Gustale (presidente de Ueno Bank), Julio Daniel Rey, Diana Leticia Mongelós, Mariana Torres Rubiani, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte y Miguel Ángel Almada.

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Según anunció el Poder Judicial, las audiencias de imposición de medidas de los ocho directivos imputados tendrán lugar entre las 7:30 y las 9:00.

Fondos de miles de ahorristas, congelados

Los directivos de Ueno fueron detenidos el pasado martes, luego de que el BCP anunciara el inicio de un procedimiento de resolución del banco tras constatar el deterioro de sus índices de solvencia y presentara una denuncia ante el Ministerio Público.

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En el anuncio del procedimiento de resolución del banco, el BCP afirma que Ueno concedió créditos a empresas vinculadas a su propio grupo empresarial - del cual el presidente Santiago Peña era accionista hasta el año pasado - por encima de los límites establecidos, comprometiendo su nivel de solvencia.

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La resolución puso fin a todas las operaciones de Ueno Bank y dejó congelados los ahorros y depósitos de cientos de miles de personas, al igual que grandes volúmenes de fondos públicos que organismos del Estado paraguayo habían depositado en esa entidad.

Si bien el dinero de los ahorristas – al menos aquellos que no tengan más de 228.300.000 guaraníes en Ueno – está garantizado por el BCP y les será devuelto, hasta desde el martes cientos de miles de ciudadanos paraguayos siguen sin poder acceder a sus ahorros.

Tres imputados dicen no haber sabido de vínculo de empresas acreditadas

El abogado José Fernández Zacur, defensor de tres de los directivos imputados – Gustale, Gómez Abente y Duarte – adelantó que sus tres clientes se van a allanar a las disposiciones del Juzgado.

Manifestó que, como muestra de “voluntad de sujeción procesal”, él y sus clientes decidieron no hacer reclamos por “vicios” que dijo haber observado en el proceso, incluyendo la detención por más de 24 horas de sus defendidos y el hecho de que en el acta de imputación “no hay discriminación de hechos por cada imputado”.

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“En un órgano corporativo. cada persona tiene una responsabilidad equis”, dijo.

Fernández Zacur afirmó que sus clientes han colaborado con la Superintendencia de Bancos “desde el día uno” y que en junio de este año se labró un acta en la que consta que sus clientes desconocían que las empresas a las que Ueno habría concedido créditos - como señala el BCP – estaban vinculadas al grupo empresarial del banco.