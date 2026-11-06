Caen tres sospechosos de asaltos tras allanamientos en Ciudad del Este

El procedimiento fue realizado por agentes del Departamento de Investigaciones de Alto Paraná, en viviendas ubicadas en la ribera del río Paraná, en busca de supuestos responsables de varios asaltos ocurridos en Minga Guazú y en esta capital departamental.

Los detenidos fueron identificados como Aldo René Benítez López (33), Mathías Nicolás Leiva Ayala (22) y Diego Armando González Colmán (35), quienes contaban con órdenes de detención.

El operativo fue encabezado por el fiscal Gabriel Segovia Villasanti.

El comisario Pablo Zelaya, jefe de Gabinete de Investigaciones, explicó que la pesquisa se inició tras el asalto a una estación de servicio, ocurrido el 25 de octubre, cuando cuatro personas a bordo de motocicletas se llevaron dinero del establecimiento y de sus empleados.

El seguimiento de las imágenes de circuito cerrado permitió identificar a los sospechosos y llegar hasta las viviendas allanadas.

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Zelaya agregó que Leiva Ayala también es investigado por un violento asalto domiciliario ocurrido en el kilómetro 14 de Minga Guazú. En tanto, González Colmán registra órdenes de captura por varios asaltos ocurridos en Ciudad del Este, entre ellos, asaltos a una estación de servicio Petromax del barrio Remansito, a los secretarios de cambistas, en el Km 3,5, y el millonario robo de fármacos para adelgazar a una farmacia ubicada sobre la avenida San Blas, barrio Pablo Rojas.

Durante los procedimientos fueron incautados varios aparatos celulares, cámaras de seguridad, dispositivos de almacenamiento, dinero en efectivo, un radiotransmisor, dos balanzas de precisión y sustancias que serían cocaína y crack. Además, encontraron dos cartuchos sin percutir calibre 5,56 mm.