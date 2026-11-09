San Pedro: choque entre moto y toro deja un adolescente muerto y otro herido

La víctima fatal del brutal choque ocurrido en la localidad conocida como Sargento Loma, distrito de San Pedro del Ycuamandyyú, fue identificada como Juan David Arévalos Chena, de 16 años.

El adolescente iba al mando de una motocicleta Leopard HT150 roja, sin matrícula, en tanto que otro chico de 14 años, quien iba de acompañante en el mismo vehículo logró sobrevivir, pero resultó con graves lesiones en todo el cuerpo.

En tanto que el toro de la raza Cebú prácticamente resultó ileso y en el momento en que llegaron los policías de la comisaría jurisdiccional, la 30° de Villa Mercedes encontraron al animal parado a metros de donde quedaron tendidas las dos víctimas.

De acuerdo con el relato de los policías, alrededor de las 22:30 del domingo los dos adolescentes circulaban a gran velocidad por la ruta PY22, que a esa hora de la noche no tenía mucho tránsito.

Pero cuando los chicos alcanzaron un sector extremadamente oscuro del trayecto, no se sabe con certeza si el animal estaba parado sobre el pavimento o les salió al paso en su intento de cruzar la ruta.

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Tras choque fatal en San Pedro, apareció el dueño del animal

Lo cierto es que los dos adolescentes, quienes iban a gran velocidad sobre la moto impactaron de lleno contra el corpulento animal, que causó que ambos sufrieran graves lesiones, las que al final llevó a la muerte a Juan David, quien expiró en el mismo lugar.

El otro ocupante del biciclo, el de 14 años logró sobrevivir, pero quedó con golpes y excoriaciones en todo el cuerpo, por lo que fue derivado a bordo de una ambulancia hasta un centro asistencial de la ciudad.

Horas después del percance llegó al sitio el ciudadano Miguel Fernando Román (44), quien dijo ser el dueño del animal y la fiscala del caso Ines Galarza ordenó a la Policía que le entreguen el toro.