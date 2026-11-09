Video: ordenan detención de funcionaria de Ueno Casa de Bolsa por presunta destrucción de evidencias

Los agentes fiscales Ruth Benítez y Silvio Corbeta intervinieron en un procedimiento en Ueno Casa de Bolsa. Como parte del procedimiento quedó detenida una funcionaria que se desempeñaba como jefa de Operaciones de la entidad, por su presunta vinculación con el hecho punible de frustración de la ejecución penal. Se trata de Andrea Benítez.

Según los datos preliminares proveídos por el Ministerio Público, al momento de la llegada de la comitiva fiscal, la funcionaria habría estado destruyendo documentos relacionados con inversiones bursátiles del expresidente de la República Santiago Peña.

Por el caso, la fiscala Benítez dispuso su detención en el marco de las diligencias investigativas desarrolladas por el Ministerio Público en lo que refiere al caso Ueno Bank.

“El procedimiento forma parte de las actuaciones fiscales destinadas a recabar y preservar elementos de interés para el esclarecimiento de los hechos investigados”, menciona la institución.

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