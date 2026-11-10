Animales sueltos en las rutas siguen causando accidentes en Acahay

Los animales sueltos en las rutas continúan siendo causa de accidentes de tránsito en esta parte del país. El caso más reciente se registró esta madrugada en este distrito, donde un automóvil chocó contra una vaquilla y sufrió daños materiales.

Según el reporte de la Comisaría 2ª de Acahay, el hecho ocurrió alrededor de las 04:30 en la compañía Pintos.

El vehículo es un Toyota Allion, año 2004, color negro, con chapa AAAL515, conducido por Tomás David Núñez Caballero, de 28 años, comerciante. El accidente dejó solo daños materiales.

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Los agentes llegaron al lugar y constataron que, a un costado de la ruta, estaba el rodado con daños materiales y, al otro lado, una vaquilla negra sin marca.

Leyes no se aplican en Paraguarí

En Paraguay, la Ley 1.880/2002 prohíbe que los animales sueltos permanezcan en lugares de tránsito público, como rutas nacionales o interdepartamentales.

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La norma faculta a las municipalidades y a la Policía Nacional a actuar cuando encuentren animales sueltos en calles o rutas, y habilita el decomiso y el faenamiento inmediato de los vacunos.

Asimismo, la Ley 5016/14 de “Tránsito y Seguridad Vial” prevé la participación de la Patrulla Caminera en la intervención. Las comunas, en tanto, indican que no cuentan con personal para realizar los controles.

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Encontrarse con animales sueltos en las rutas, sobre todo de noche, ya generó innumerables accidentes en los tramos Paraguarí-Carapeguá y Carapeguá-Acahay-La Colmena, sin que la situación mejore.