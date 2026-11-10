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Policiales
10 de noviembre de 2026 - 12:23

Animales sueltos en las rutas siguen causando accidentes en Acahay

Un auto chocó contra una vaquilla en Acahay. Pese a la ley que prohíbe animales sueltos, el riesgo persiste en rutas de la zona de Paraguarí.
Un auto chocó contra una vaquilla en Acahay. Pese a la ley que prohíbe la presencia de animales sueltos, el riesgo persiste en las rutas de la zona de Paraguarí.Emilce Ramírez

ACAHAY. Los animales sueltos causan accidentes en la ruta Acahay-La Colmena ante la nula acción para aplicar la ley que prohíbe la presencia de ganado en las vías públicas.

Por Emilce Ramírez
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Los animales sueltos en las rutas continúan siendo causa de accidentes de tránsito en esta parte del país. El caso más reciente se registró esta madrugada en este distrito, donde un automóvil chocó contra una vaquilla y sufrió daños materiales.

Animales sueltos permanecen a la vera de la ruta PY01, en el acceso Carapeguá - Paraguarí, pese a que la Ley 1.880/2002 prohíbe su presencia en ese tipo de vías.
Animales sueltos permanecen a la vera de la ruta PY01, en el acceso Carapeguá-Paraguarí, pese a que la Ley 1.880/2002 prohíbe su presencia en ese tipo de vías.

Según el reporte de la Comisaría 2ª de Acahay, el hecho ocurrió alrededor de las 04:30 en la compañía Pintos.

El vehículo es un Toyota Allion, año 2004, color negro, con chapa AAAL515, conducido por Tomás David Núñez Caballero, de 28 años, comerciante. El accidente dejó solo daños materiales.

Lea más: Animal suelto sobre Ruta I causa accidente en Carapeguá

Los agentes llegaron al lugar y constataron que, a un costado de la ruta, estaba el rodado con daños materiales y, al otro lado, una vaquilla negra sin marca.

Leyes no se aplican en Paraguarí

En Paraguay, la Ley 1.880/2002 prohíbe que los animales sueltos permanezcan en lugares de tránsito público, como rutas nacionales o interdepartamentales.

La norma faculta a las municipalidades y a la Policía Nacional a actuar cuando encuentren animales sueltos en calles o rutas, y habilita el decomiso y el faenamiento inmediato de los vacunos.

Vacunos sueltos sobre el acceso Acahay-La Colmena, donde un automóvil chocó contra una vaquilla esta madrugada.
Vacunos sueltos sobre el acceso Acahay-La Colmena, donde un automóvil chocó contra una vaquilla esta madrugada.

Asimismo, la Ley 5016/14 de “Tránsito y Seguridad Vial” prevé la participación de la Patrulla Caminera en la intervención. Las comunas, en tanto, indican que no cuentan con personal para realizar los controles.

Lea más: Animales en la ruta provocan grave accidente en Paraguarí

Encontrarse con animales sueltos en las rutas, sobre todo de noche, ya generó innumerables accidentes en los tramos Paraguarí-Carapeguá y Carapeguá-Acahay-La Colmena, sin que la situación mejore.

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