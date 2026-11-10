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Policiales
10 de noviembre de 2026 - 10:57

PJC: tras persecución y vuelco, capturan a brasileño con más de 165 kilos de marihuana

El vuelco del vehículo que transportaba marihuana, facilitó la incautación en la colonia Yvypé de Pedro Juan Caballero.
El vuelco del vehículo que transportaba marihuana facilitó la incautación en la colonia Yvype de Pedro Juan Caballero.

La Dirección de Policía de Amambay informó que detuvo a un ciudadano brasileño de 27 años en Pedro Juan Caballero e incautó de su poder más de 165 kilos de marihuana.

Por Eder Rivas
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Agentes policiales de Amambay detuvieron a un ciudadano brasileño identificado como Antonio Víctor Da Silva, de 27 años, con varios antecedentes penales, e incautaron de su poder 165,5 kilos de marihuana.

El estupefaciente estaba distribuido en 66,1 kilos de marihuana prensada, 96,4 kilos de picada, 2,3 kilos del tipo Dry y 1,1 kg del tipo marroquí, según detallaron los intervinientes.

El subcomisario Martín Marecos, jefe de la Subcomisaría Nº 9, informó que agentes a su cargo interceptaron un automóvil cuyo conductor aceleró, lo que dio inicio a una persecución que terminó con el vuelco del rodado.

El conductor del vehículo y responsable de la carga decomisada sufrió la fractura de uno de sus brazos y tuvo que ser derivado al Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, según Marecos.

Sede de la Subcomisaría de Yvype, Pedro Juan Caballero.
Sede de la Subcomisaría de Yvype, en Pedro Juan Caballero.

¿Cuáles son los antecedentes del detenido?

Según el informe policial, el brasileño detenido, Antonio Víctor Da Silva, tiene antecedentes penales por tráfico de drogas, en los años 2020 y 2022; robo agravado, en 2023, y asociación criminal, en 2025.

Lea más: Reportan destrucción de plantaciones de marihuana y campamentos narcos en Amambay

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