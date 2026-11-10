Ruta en mal estado provoca tragedia: muere un joven de 20 años

El abandono de la ruta PY04 “General José Eduvigis Díaz”, en el departamento de Ñeembucú, representa un peligro permanente para los conductores. Desde hace años, autoridades departamentales y pobladores reclaman al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) la reparación de la deteriorada capa asfáltica, pero no tuvieron respuestas efectivas durante la gestión de la exministra Claudia Centurión.

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El trayecto que conecta Pilar con General Díaz está minado de profundos baches que dificultan la circulación y obligan a los automovilistas a realizar peligrosas maniobras para evitar daños en sus vehículos.

Durante la administración de la extitular del MOC, Claudia Centurión, los reiterados pedidos de los ñeembuqueños no encontraron una respuesta efectiva.

La falta de mantenimiento vuelve a estar en el centro de la preocupación ciudadana luego de un accidente de tránsito con derivación fatal.

Un joven de 20 años perdió la vida después de que la camioneta que conducía sufriera un percance, presuntamente a raíz del impacto contra uno de los enormes baches de la carretera.

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El hecho ocurrió el lunes 9 de noviembre, alrededor de las 06:00, en la zona denominada Puesto Torres, a unos 11 kilómetros del casco urbano de la compañía Loma Guazú, distrito de Gral. Díaz.

La víctima fue identificada como Fabio Diosnel Barrios Negrette, domiciliado en vida en Loma Guazú, quien estaba al mando de una camioneta Toyota Fortuner, color plata, año 2020.

El vehículo circulaba en dirección sur cuando se habría producido el reventón de una de sus cubiertas, lo que ocasionó que el conductor perdiera el control y terminara volcando al costado de la ruta.

Tras el vuelco, el cuerpo del joven quedó a unos 10 metros del vehículo, cerca de una columna de cemento de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). Cuando llegaron los efectivos de la Subcomisaría 12ª de Loma Guazú, el conductor ya no presentaba signos de vida.

La médica forense del Ministerio Público, Fabiola Merlo, diagnosticó como probable causa de muerte un traumatismo de cráneo encefálico cerrado.

En el lugar también intervinieron el agente fiscal de turno de General Díaz y personal de Criminalística de la Policía Nacional.

La tragedia reaviva el reclamo de los pobladores, quienes esperan que las autoridades del MOPC dispongan una reparación integral de la ruta antes de que se produzcan nuevos accidentes y otras familias tengan que lamentar pérdidas irreparables.