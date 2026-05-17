Baches y abandono convierten a la ruta PY04 en una trampa mortal para conductores

La ruta nacional PY04 “General José Eduvigis Díaz”, una de las principales vías de conexión del departamento de Ñeembucú con San Ignacio (Misiones), presenta un avanzado estado de deterioro que preocupa cada vez más a conductores, transportistas y pobladores de la zona.

Lea más: Ruta PY 04 presenta peligrosos baches y la falta de mantenimiento genera críticas de los usuarios

Los enormes baches que se multiplican a lo largo de la carretera, especialmente entre los kilómetros 65, 70, 74 y 80, convierten el trayecto en un verdadero peligro para quienes deben transitar diariamente por la antigua vía.

La situación es aún más crítica en las cabeceras de los puentes, donde los profundos pozos obligan a los conductores a realizar maniobras bruscas para evitar accidentes o daños mecánicos.

En días de lluvia el problema se vuelve todavía más riesgoso, debido a que muchos de los baches quedan cubiertos por el agua y son prácticamente invisibles para los automovilistas.

Usuarios de la ruta denunciaron que la falta de mantenimiento vial se hace cada vez más evidente y cuestionaron la ausencia de respuestas concretas por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Semanas atrás, el responsable del Distrito Nº 12 del MOPC, Pedro Cantero, había anunciado trabajos de reparación con carpeta asfáltica y la llegada de funcionarios especializados desde la localidad de La Paz, departamento de Itapúa, pero hasta la fecha las tareas no se ejecutaron.

Transportistas señalaron que circular por la PY04 se volvió una odisea diaria, especialmente para los camiones de gran porte que trasladan contenedores hacia los puertos de Pilar.

A esto se suma el intenso movimiento de vehículos pesados que transportan granos de arroz desde las zonas productivas de Villa Oliva y Villa Franca hacia los departamentos de Misiones e Itapúa.

Conductores manifestaron que los baches no solo ocasionan daños en los neumáticos, la suspensión y el tren delantero de los vehículos, sino que también representan un permanente riesgo de accidentes frontales, ya que muchos automovilistas deben invadir el carril contrario para esquivar los pozos.

Pobladores de la zona lamentaron que la ruta haya quedado prácticamente abandonada luego de la finalización del contrato de mantenimiento bajo la modalidad de Contrato de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) con la empresa Topografía y Caminos SA (T&C SA).

Desde entonces, aseguran que el deterioro de la carretera avanzó rápidamente sin que existan intervenciones sostenidas por parte de las autoridades nacionales.

Los reclamos se intensifican debido a que la PY04 constituye un corredor estratégico para el transporte de cargas, la actividad productiva y la conexión de varias comunidades del sur del país.

Mientras tanto, los usuarios continúan exigiendo una intervención urgente antes de que ocurra una tragedia sobre una carretera que cada día muestra más señales de abandono.