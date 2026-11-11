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Policiales
11 de noviembre de 2026 - 11:16

Alliana designa a los nuevos viceministros del Interior

Alejo Vera Ojeda, con traje negro y corbata gris, escucha a Santiago Javier Brizuela Etcheverry, con barba y corbata roja, en un evento formal.
Alejo Vera Ojeda, nuevo viceministro de Seguridad Interna, y Santiago Javier Brizuela Etcheverry, nuevo viceministro de Asuntos Políticos.Gentileza

El presidente de la República, Pedro Alliana, designó hoy al exfiscal Alejo Vera como nuevo viceministro de Seguridad Interna y al miembro de la ANR Santiago Brizuela como nuevo viceministro de Asuntos Políticos, para acompañar la gestión del nuevo ministro del Interior, Ariel Martínez.

Por ABC Color
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El nuevo presidente de la República, Hércules Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez, en su primer decreto, nombró el sábado 7 de noviembre como ministro del Interior al abogado Ariel Martínez Fernández.

Hoy, miércoles 11 de noviembre, el jefe de Estado oficializó también las designaciones del abogado Alejo Vera Ojeda como nuevo viceministro de Seguridad Interna, y del abogado Santiago Javier Brizuela Etcheverry como nuevo viceministro de Asuntos Políticos.

Alejo Vera, de 64 años, fue fiscal Adjunto de Antisecuestro hasta 2018, cuando se jubiló. Remplaza al comisario general comandante retirado Carlos Humberto Benítez González, quien sería nombrado ministro de Inteligencia.

Santiago Brizuela, de 46 años, es hasta ahora presidente del Tribunal Electoral Partidario (TEP) de la Asociación Nacional Republicana (ANR). Sustituye al escribano Óscar Carmelo Campuzano Barrientos.

Lea más: Nuevo ministro del Interior confirma a la cúpula policial

Otros decretos emitidos hoy establecen los nombramientos de Darío Croce Echeverría como secretario general del Ministerio del Interior, en remplazo de Nilsen Ramón Sánchez Torres, y Carlos Manuel Capurro Fernández, como director general de gabinete del Ministerio del Interior, en vez de Stella Maris Barrail de Rojas.

Todos los sustituidos trabajaban para el anterior ministro, Enrique Riera Escudero, quien renunció antes de la destitución del presidente Santiago Peña Palacios.

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