Alliana designa a los nuevos viceministros del Interior

El nuevo presidente de la República, Hércules Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez, en su primer decreto, nombró el sábado 7 de noviembre como ministro del Interior al abogado Ariel Martínez Fernández.

Hoy, miércoles 11 de noviembre, el jefe de Estado oficializó también las designaciones del abogado Alejo Vera Ojeda como nuevo viceministro de Seguridad Interna, y del abogado Santiago Javier Brizuela Etcheverry como nuevo viceministro de Asuntos Políticos.

Alejo Vera, de 64 años, fue fiscal Adjunto de Antisecuestro hasta 2018, cuando se jubiló. Remplaza al comisario general comandante retirado Carlos Humberto Benítez González, quien sería nombrado ministro de Inteligencia.

Santiago Brizuela, de 46 años, es hasta ahora presidente del Tribunal Electoral Partidario (TEP) de la Asociación Nacional Republicana (ANR). Sustituye al escribano Óscar Carmelo Campuzano Barrientos.

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Otros decretos emitidos hoy establecen los nombramientos de Darío Croce Echeverría como secretario general del Ministerio del Interior, en remplazo de Nilsen Ramón Sánchez Torres, y Carlos Manuel Capurro Fernández, como director general de gabinete del Ministerio del Interior, en vez de Stella Maris Barrail de Rojas.

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Todos los sustituidos trabajaban para el anterior ministro, Enrique Riera Escudero, quien renunció antes de la destitución del presidente Santiago Peña Palacios.