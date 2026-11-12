Alliana designa a 21 organizaciones criminales como terroristas internacionales: ¿cuáles son?

El presidente Pedro Alliana firmó el Decreto Nº 7228, con fecha de hoy, por el cual designa como organizaciones terroristas internacionales a 21 estructuras criminales transnacionales.

La decisión se enmarca en la iniciativa Escudo de las Américas. Según los considerandos del decreto, el 22 de septiembre de 2026, Paraguay y otros países participantes adoptaron en Nueva York la Declaración Conjunta sobre la Defensa de la Soberanía Hemisférica, que contempla acciones coordinadas contra 24 organizaciones delictivas transnacionales.

La disposición incorpora a grupos criminales de América Latina y otras regiones, según establece el artículo 1 del documento.

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Qué organizaciones fueron designadas

El documento enumera las siguientes 21 organizaciones delictivas transnacionales como terroristas internacionales:

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Mara Salvatrucha (MS-13): pandilla surgida en Los Ángeles, Estados Unidos, entre comunidades de migrantes centroamericanos. Se expandió principalmente por El Salvador, Honduras y Guatemala y está vinculada con extorsiones, homicidios y tráfico de drogas.

Tren de Aragua: organización criminal originada en Venezuela , con expansión hacia otros países sudamericanos. Sus actividades incluyen extorsión, trata de personas, tráfico de drogas y secuestros.

Cárteles Unidos: coalición de grupos criminales mexicanos que opera principalmente en Michoacán y disputa territorios y rutas del narcotráfico.

Cártel del Golfo: organización mexicana originaria de Tamaulipas , vinculada al tráfico de drogas, extorsiones y otras actividades ilícitas.

La Nueva Familia Michoacana: grupo criminal mexicano con presencia en Michoacán y Guerrero , relacionado con el narcotráfico, la extorsión y el control territorial.

Cártel del Noreste: estructura criminal mexicana con base en Tamaulipas , vinculada al tráfico de drogas, armas, secuestros y extorsiones.

Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG): organización surgida en Jalisco , México , con redes internacionales de narcotráfico y tráfico de drogas sintéticas.

Cártel de Sinaloa: una de las principales organizaciones criminales mexicanas , con redes internacionales de narcotráfico y distribución de drogas.

Gran Grif: banda armada de Haití , con presencia en el departamento de Artibonite , relacionada con secuestros, asesinatos y extorsiones.

Viv Ansanm: coalición de pandillas haitianas que opera principalmente en Puerto Príncipe y otras zonas del país. Está vinculada con secuestros, violencia armada y control territorial.

Los Lobos: organización criminal ecuatoriana relacionada con el narcotráfico, las extorsiones y la violencia carcelaria.

Los Choneros: banda surgida en Ecuador , vinculada al tráfico de drogas, asesinatos y disputas por el control de rutas criminales.

Barrio 18: pandilla originada en Los Ángeles y extendida por Centroamérica , especialmente en El Salvador , Guatemala y Honduras . Sus actividades incluyen extorsiones y homicidios.

Clan del Golfo: organización criminal colombiana con presencia en rutas del narcotráfico, minería ilegal y extorsiones.

Chone Killers: grupo criminal ecuatoriano relacionado con el narcotráfico, el sicariato y las disputas territoriales.

Los Viagras: organización criminal mexicana que opera principalmente en Michoacán , vinculada al narcotráfico y la extorsión.

Cártel de Juárez (La Línea): estructura criminal mexicana con base histórica en Ciudad Juárez , relacionada con el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas.

Disidencias de las FARC: grupos armados colombianos que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016 o retomaron las armas. El decreto menciona expresamente al Estado Mayor Central y a la Segunda Marquetalia, además de sus denominaciones alternativas, organizaciones afiliadas y grupos sucesores.

Ejército de Liberación Nacional (ELN): guerrilla colombiana de origen marxista, activa en Colombia y zonas fronterizas, vinculada al narcotráfico, secuestros y extorsiones.

Sendero Luminoso: organización insurgente de origen peruano , responsable de una campaña de violencia durante las décadas de 1980 y 1990. Sus remanentes operan en zonas vinculadas al narcotráfico.

Los Tiguerones: banda criminal ecuatoriana vinculada al narcotráfico, las extorsiones, los asesinatos y la violencia en centros penitenciarios.

Escudo de las Américas

Respecto a la iniciativa Escudo de las Américas, el decreto señala que los países participantes manifestaron su intención de impulsar medidas financieras, migratorias y judiciales contra las 24 organizaciones identificadas, de acuerdo con sus respectivas legislaciones y obligaciones internacionales.

El documento agrega que la Declaración Conjunta fue sometida a consideración del Consejo de Defensa Nacional (Codena), que manifestó su aprobación. Según el Poder Ejecutivo, la designación permitirá fortalecer los mecanismos nacionales de prevención y combate al terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia organizada transnacional.

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¿Qué grupos ya había declarado terroristas Paraguay?

En los considerandos del Decreto N.º 7228 se recuerda que Paraguay ya había designado a tres organizaciones delictivas transnacionales como terroristas internacionales mediante dos disposiciones anteriores:

Cártel de los Soles: designado mediante el Decreto N.º 4435, del 21 de agosto de 2025. Es una estructura con sede en Venezuela , vinculada al narcotráfico.

Comando Vermelho (CV): designado mediante el Decreto N.º 4857, del 30 de octubre de 2025. Es una organización criminal brasileña surgida en Río de Janeiro .

Primeiro Comando da Capital (PCC): también incluido en el Decreto N.º 4857. Surgió en las cárceles de São Paulo y extendió sus operaciones dentro y fuera de Brasil, inclyendo nuestro país.

Con estas tres designaciones anteriores y las 21 incorporadas por el nuevo decreto, Paraguay completa, según los considerandos de la disposición, la lista de 24 organizaciones contempladas en la Declaración Conjunta sobre la Defensa de la Soberanía Hemisférica.