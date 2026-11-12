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Policiales
12 de noviembre de 2026 - 05:34

Asesinan a tiros a exconvicto en Pedro Juan Caballero

El cuerpo de Hugo David Franco Núñez (37), víctima de homicidio, fue encontrado entre malezas , en Pedro Juan Caballero.
El cuerpo de Hugo David Franco Núñez fue hallado en un área con malezas.

Un hombre de 37 años fue muerto a tiros anoche en la ciudad de Pedro Juan Caballero, en un ataque de sicarios, cuando se encontraba a bordo de una motocicleta, según informó la Policía Nacional.

Por Eder Rivas
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Un caso de supuesto sicariato se registró en la noche del miércoles en la fracción Asturias III del barrio Defensores del Chaco de Pedro Juan Caballero, según un informe de la Comisaría 14 de esa capital departamental.

La víctima fue identificada como Hugo David Franco Núñez, de 37 años, quien circulaba en una motocicleta cuando fue perseguido y ejecutado por atacantes que se desplazaban en otro biciclo.

Ficha policial de Hugo David Franco Núñez (37), víctima de homicidio en Pedro Juan Caballero.
Ficha policial de Hugo David Franco Núñez (37), víctima de homicidio en Pedro Juan Caballero.

¿Cuál es el perfil de la víctima?

Según datos preliminares de la Policía Nacional, Hugo David Franco tenía antecedentes penales por robo con resultado de muerte y homicidio doloso.

Lea más: Presunto sicariato en Amambay: matan a tiros a un hombre frente a su vivienda en Cerro Corá

La víctima ya estuvo en prisión, por lo que no se descarta que el trasfondo sea un ajuste de cuentas.

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