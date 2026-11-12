Asesinan a tiros a exconvicto en Pedro Juan Caballero

Un caso de supuesto sicariato se registró en la noche del miércoles en la fracción Asturias III del barrio Defensores del Chaco de Pedro Juan Caballero, según un informe de la Comisaría 14 de esa capital departamental.

La víctima fue identificada como Hugo David Franco Núñez, de 37 años, quien circulaba en una motocicleta cuando fue perseguido y ejecutado por atacantes que se desplazaban en otro biciclo.

¿Cuál es el perfil de la víctima?

Según datos preliminares de la Policía Nacional, Hugo David Franco tenía antecedentes penales por robo con resultado de muerte y homicidio doloso.

Lea más: Presunto sicariato en Amambay: matan a tiros a un hombre frente a su vivienda en Cerro Corá

La víctima ya estuvo en prisión, por lo que no se descarta que el trasfondo sea un ajuste de cuentas.