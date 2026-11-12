Atrapan en Argentina a una paraguaya buscada por un brutal asesinato

La paraguaya detenida fue identificada como Elcira Giménez González, de 28 años, quien cayó el lunes 9 de noviembre en un control de la Gendarmería Nacional Argentina (GNR) en la localidad de Azara, a 85 kilómetros de la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones, Argentina.

Nuestra compatriota, quien usaba una cédula de nuestro país a nombre de Liz Carolina Vega, supuestamente de 29 años, viajaba como pasajera en un taxi en el que también estaba un hombre chino.

Como ninguno registraba ingreso legal a Argentina, el chino fue expulsado hacia el Brasil, pero la paraguaya en ese momento denunció ser víctima de trata de personas y que desconocía el lugar hacia donde la estaban llevando.

Ante ese nuevo escenario, los gendarmes trasladaron a su base a la paraguaya e hicieron las comunicaciones correspondientes a otras fuerzas de seguridad.

Esa información fue captada en Paraguay por policías del Departamento de Antisecuestro y Antiextorsión (DAS), quienes ayer miércoles 11 de noviembre descubrieron su verdadera identidad, con la cual registraba una orden de captura internacional por homicidio.

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Efectivamente, la paraguaya Elcira Giménez González era buscada por el brutal crimen de la argentina Magaly Yael Levy, de 28 años, ocurrida el 7 de marzo de 2025 en su departamento del barrio Recoleta de Buenos Aires.

La víctima fue torturada hasta la muerte y hallada por su esposo, quien tuvo que regresar a la casa porque ella no había ido a recoger a los hijos de ambos del colegio.

“La habían atado, golpeado y asfixiado con una bolsa de nylon en la cabeza. A su alrededor todo estaba revuelto y faltaba una pequeña caja de seguridad. Desde el principio, el móvil del robo estuvo claro, como también la principal hipótesis: las cámaras del edificio de la víctima mostraron a una mujer con uniforme de servicio doméstico y tras ella un hombre que la seguía”, dice una publicación del diario Clarín sobre ese asesinato.

Según los datos, la ahora capturada Elcira Giménez González se había presentado en el departamento de Magaly Yael Levy y le pidió trabajo como empleada doméstica.

Tras ser contratada, la paraguaya planeó el robo, que debía hacerse cuando la familia no se encontraba. Sin embargo, la dueña de casa regresó inesperadamente luego de dejar a sus hijos en la escuela y sorprendió a su empleada y a un hombre cuando juntaban las cosas para llevarlas.

Al ser descubierta, la pareja de delincuentes asesinó salvajemente a la dueña de casa.

Otros involucrados en el hecho habrían sido el todavía prófugo Sixto Fabián Araújo Amarilla, de 31 años, quien era en ese momento la pareja de la ahora detenida Elcira Giménez González; el ya capturado Iván Giménez González, de 21 años, hermano de Elcira, quien cayó el 1 de abril de 2025 en la ciudad paraguaya de San Pedro del Paraná y luego extraditado a Argentina, y la aún fugitiva Reina Diana González Fernández, de 21 años, quien era novia del extraditado Iván.