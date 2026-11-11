Edictos revelan que autoridades del BCP tramitaron disolución conyugal a inicios de noviembre

Un par de edictos de disolución de la comunidad conyugal tramitados ante juzgados en lo Civil y Comercial de la Capital involucran a Liana Caballero Krause, exmiembro del Directorio e incluso expresidenta interina del BCP luego de la renuncia de Carlos Carvallo y a Holger Insfrán, superintendente de Bancos.

Los avisos oficiales fueron publicados en el diario ABC Color desde el 5 de noviembre. El primer edicto corresponde al juicio caratulado “Liana Emilce Caballero Krause c/ Pedro Sindulfo Giménez Castillo s/ Disolución de la Comunidad Conyugal” (Expediente n.º 385, año 2026).

La causa radica en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Undécimo Turno, Secretaría n.º 22, bajo el juez Diego Alejandro Torres Sandoval y el actuario judicial Sergio Tadeo Machuca López, con fecha de firma del 2 de noviembre de 2026. El mencionado juez fue quien concedió el amparo constitucional para proteger los datos familiares del expresidente Santiago Peña y la exprimera Dama Leticia Ocampos.

El segundo edicto judicial tramita la disolución de la sociedad conyugal formada por Holger Aníbal Insfrán Ibarrola -superintendente de Bancos- y María Gabriela Simancas León. La causa se encuentra radicada en la Secretaría n.º 10 a cargo de la actuaria Sabrina Paola Caro, bajo el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Quinto Turno, interinado por el juez Alfredo Barrios J., con fecha de expedición del 3 de noviembre de 2026.

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Reacciones ante disoluciones

Tras el conocimiento de estos casos, los abogados Ezequiel Santagada y Francisco Segura Riveiro emitieron comentarios al respecto.

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Según Santagada, la Procuraduría General de la República, a cargo ahora de Samuel Tadeo Rojas, debería tomar intervención en los juicios y también solicitar “como mínimo” la prohibición de innovar y contratar.

Por su parte, Segura Riveiro apuntó que “les están dando tiempo para borrar sus bienes”, esto ante una “demora de la Fiscalía” en imputar a todos los involucrados. “Qué triste”, enfatizó.

Además, la abogada Cecilia Pérez Rivas explicó que una disolución de sociedad conyugal no es un divorcio, ya que son juicios diferentes.

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Liana Caballero y Holger Insfrán

La economista Liana Caballero, quien ejerció la presidencia de Banco Central del Paraguay de forma interina la semana pasada tras la renuncia del extitular Carlos Carvallo –detenido por el escándalo de Ueno Bank–, presentó ayer su dimisión como miembro del Directorio del ente regulador bancario.

Por su parte, en abril del 2024, Holger Insfrán había sido designado por el expresidente Santiago Peña como superintendente de Bancos. En aquel momento, el economista había prometido trabajar “arduamente” para que el sistema financiero de Paraguay se mantenga sólido.

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