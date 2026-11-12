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Policiales
12 de noviembre de 2026 - 15:38

Fiscalía analiza los hechos para imputar a automovilista detenido por fatal agresión

Víctor Rubén Bogarín detenido en la base de Investigaciones en Asunción. La Fiscalía analiza las circunstancias de la brutal agresión a un conductor en el barrio San Vicente, quien falleció posteriormente.
Víctor Rubén Bogarín detenido en la base de Investigaciones en Asunción. La Fiscalía analiza las circunstancias de la brutal agresión a un conductor en el barrio San Vicente, quien falleció posteriormente.

La fiscala Natalia Silva analiza los hechos y también prevé una junta médica para formular la imputación contra Víctor Rubén Bogarín (47), detenido esta mañana por la muerte de Walter Adolfo Cuevas Mendoza (48). El hecho ocurrió el miércoles luego de una gresca por problemas de tránsito en el barrio San Vicente de Asunción.

Por ABC Color
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El altercado entre los dos conductores se registró poco después del mediodía del miércoles sobre la avenida Félix Bogado casi Capitán Battilana, en el barrio San Vicente de la ciudad de Asunción.

Lea más: Video: discusión en el tránsito termina con un conductor fallecido de un paro cardíaco

Aparentemente una maniobra efectuada a destiempo generó una discusión a los gritos, hasta que finalmente el más ofuscado Víctor Rubén Bogarín, le cerró el paso a su ocasional rival Walter Cuevas en medio de la muy transitada avenida.

Tras descender de su automóvil, Bogarín se dirigió a Cuevas y comenzó a insultarlo ante la mirada de otros automovilistas que debieron detener la marcha.

Discusión, agresión y desenlace fatal

En cuestión de segundos, la confrontación verbal pasó a los golpes; Bogarín le propinó un puñetazo en la boca a la víctima, regresó a su vehículo y huyó raudamente del lugar.

Conductor fallece a causa de un paro cardíaco tras recibir golpes por parte de un hombre.
Momento en que el ahora detenido Víctor Bogarín agrede a Walter Cuevas, quien posteriormente falleció a causa de un paro cardíaco. Ocurrió el miércoles, al mediodía, en el barrio San Vicente.

Poco después, Walter Cuevas se descompensó y falleció en el interior de su automóvil. El hombre padecía una afección cardíaca que, combinada con el estrés del incidente, le provocó un infarto fulminante.

Posteriormente, se supo que Cuevas se dirigía a su trabajo y no conocía a su agresor. La brutal acción fue filmada por una ocasional testigo.

Supuesto agresor fue detenido en Lambaré

En la mañana de hoy, alrededor de las 10:00, personal del Departamento de Investigaciones de Asunción capturó a Bogarín sobre la calle Avambaré casi Bruno , en el barrio Valle Yvate de la ciudad de Lambaré.

El sospechoso compareció ante la fiscala Natalia Silva y posteriormente fue trasladado a la base de Investigaciones, donde permanece recluido.

Lea más: Video: pelea entre conductores en Asunción

El sospechoso fue llevado ante la fiscala Natalia Silva, donde dio algunos detalles del fatídico incidente, tras lo cual fue trasladado a la base de Investigaciones, en Asunción, donde quedó recluido.

Víctima presenta lesión en los labios

Igualmente la agente fiscal confirmó que la víctima presentaba una lesión en los labios producto de la agresión física, elementos que serán evaluados para configurar la imputación contra el sospechoso.

“Ya tenemos los resultados de la autopsia, que indican que la víctima falleció a causa de un infarto, y sabemos que ya padecía una enfermedad cardíaca”, explicó la fiscala.

La agente fiscal señaló que aún no se formalizó la imputación, aunque confirmó que el aprehendido ya se encuentra a disposición del juzgado.

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