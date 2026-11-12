Fiscalía analiza los hechos para imputar a automovilista detenido por fatal agresión

El altercado entre los dos conductores se registró poco después del mediodía del miércoles sobre la avenida Félix Bogado casi Capitán Battilana, en el barrio San Vicente de la ciudad de Asunción.

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Aparentemente una maniobra efectuada a destiempo generó una discusión a los gritos, hasta que finalmente el más ofuscado Víctor Rubén Bogarín, le cerró el paso a su ocasional rival Walter Cuevas en medio de la muy transitada avenida.

Tras descender de su automóvil, Bogarín se dirigió a Cuevas y comenzó a insultarlo ante la mirada de otros automovilistas que debieron detener la marcha.

Discusión, agresión y desenlace fatal

En cuestión de segundos, la confrontación verbal pasó a los golpes; Bogarín le propinó un puñetazo en la boca a la víctima, regresó a su vehículo y huyó raudamente del lugar.

Poco después, Walter Cuevas se descompensó y falleció en el interior de su automóvil. El hombre padecía una afección cardíaca que, combinada con el estrés del incidente, le provocó un infarto fulminante.

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Posteriormente, se supo que Cuevas se dirigía a su trabajo y no conocía a su agresor. La brutal acción fue filmada por una ocasional testigo.

Supuesto agresor fue detenido en Lambaré

En la mañana de hoy, alrededor de las 10:00, personal del Departamento de Investigaciones de Asunción capturó a Bogarín sobre la calle Avambaré casi Bruno , en el barrio Valle Yvate de la ciudad de Lambaré.

El sospechoso compareció ante la fiscala Natalia Silva y posteriormente fue trasladado a la base de Investigaciones, donde permanece recluido.

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El sospechoso fue llevado ante la fiscala Natalia Silva, donde dio algunos detalles del fatídico incidente, tras lo cual fue trasladado a la base de Investigaciones, en Asunción, donde quedó recluido.

Víctima presenta lesión en los labios

Igualmente la agente fiscal confirmó que la víctima presentaba una lesión en los labios producto de la agresión física, elementos que serán evaluados para configurar la imputación contra el sospechoso.

“Ya tenemos los resultados de la autopsia, que indican que la víctima falleció a causa de un infarto, y sabemos que ya padecía una enfermedad cardíaca”, explicó la fiscala.

La agente fiscal señaló que aún no se formalizó la imputación, aunque confirmó que el aprehendido ya se encuentra a disposición del juzgado.