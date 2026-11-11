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Policiales
11 de noviembre de 2026 - 18:00

Video: discusión en el tránsito termina con un conductor fallecido de un paro cardíaco

Conductor falleció de un paro cardíaco tras recibir varios golpes por parte de un hombre en una aparente discusión en medio del tránsito. La Policía busca identificar al agresor que se dio a la fuga tras el incidente.

Por ABC Color
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Cerca de las 12:00 de este miércoles, se registró un terrible hecho sobre las Av. José Félix Bogado y Capitán Battilana, del barrio San Vicente de Asunción, cuando dos conductores fueron protagonistas de un incidente que acabó con la vida de uno de ellos.

La víctima fatal fue identificada como Walter Adolfo Cuevas Mendoza, de 48 años de edad quién, se encontraba a bordo de su vehículo Marca Hyundai, modelo Accent, color Plata Año 2016, al momento del incidente ya que el presunto agresor le había bloqueado el paso previamente.

Lea más: Detienen a dos empleados por sospecha de simular un asalto

Cabe señalar, que todo el altercado quedó registrado en imágenes de un video captado por una testigo del hecho, donde se observa que el presunto agresor llega hasta Cuevas con reclamos e inmediatamente con agresiones hacia el ahora fallecido, la víctima padecía de problemas cardíacos.

Conductor desconocido se da a la fuga tras el incidente

En comunicación con medios locales, la testigo que grabó el momento de la disputa aseguró que tras varios minutos de agresiones físicas y verbales el agresor se dio a la fuga, momento en que se acercan para auxiliar a la víctima que aparentemente sufría un paro cardíaco.

Conductor fallece a causa de un paro cardíaco tras recibir golpes por parte de un hombre.
Conductor fallece a causa de un paro cardíaco tras recibir golpes por parte de un hombre.

La testigo asegura que intentó reanimarlo al percatarse de lo que ocurría, pero lamentablemente falleció en sus brazos.

Desde la Policía Nacional aseguran que fueron comunicados mediante el sistema 911 por lo que se constituyeron hasta el lugar donde constataron el deceso de Cuevas Mendoza.

En este sentido, solicitan la ayuda de la ciudadanía para identificar al otro conductor implicado en la disputa que se dio a la fuga.

Forense señala como causa de muerte un infarto de miocardio

Por su parte, el forense encargado confirmó que el hombre habría fallecido de un infarto agudo de miocardio como causa probable de muerte, posterior a la agresión.

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Su esposa, en comunicación con medios locales, manifestó que su esposo se dirigía a su lugar de trabajo y que efectivamente padecía de problemas cardíacos.

La mujer asegura que la derivación no hubiera sido fatal si no se hubiera registrado un incidente previo, sin embargo, la investigación continúa para esclarecer los hechos.

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