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Policiales
12 de noviembre de 2026 - 23:20

Hallan armas, drogas y animales silvestres en cautiverio durante captura de supuestos narcos en Amambay

Tanto las evidencias como los 7 detenidos por la Senad, fueron puestos a disposición de la Fiscalía, tras el allanamiento en la ciudad de Cerro Corá.
Las evidencias incautadas y los 7 detenidos por la Senad, fueron puestos a disposición de la Fiscalía, tras el allanamiento en la ciudad de Cerro Corá.

La Senad reportó la captura de 7 sujetos durante una operación de desmantelamiento de un laboratorio clandestino de drogas y el rescate de animales silvestres en Cerro Corá, Amambay.

Por Eder Rivas
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Agentes de Pedro Juan Caballero, de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) realizaron este jueves, una operación en un inmueble rural ubicado en el distrito de Cerro Corá, Departamento de Amambay, según un informe de la institución.

Durante la intervención fueron detenidos 7 hombres de diversas nacionalidades, que estarían al servicio de una estructura criminal dedicada al procesamiento y tráfico de estupefacientes, según presumen los investigadores antidrogas.

Acceso al establecimiento rural allanado por la Senad en la ciudad de Cerro Corá.
Acceso al establecimiento rural allanado por la Senad en la ciudad de Cerro Corá.

Los detenidos son los paraguayos Roberto Pérez (28) y Hugo Alejandro Portillo Acuña (25), los brasileños José Ademir Arrial Pedrozo (44), Luis Fernando López Villalba y Abel Páez Romeiro (31).

Asimismo, fueron privados de su libertad Clisman Quispe Rojas (20), de nacionalidad peruana, y el boliviano Emilio Peñazco (47), quienes quedaron a disposición de la justicia, según informaron los intervinientes.

Un ejemplar de tirica fue incautado durante un allanamiento de la Senad en la ciudad de Cerro Corá.
Un ejemplar de tirica fue incautado durante un allanamiento de la Senad en la ciudad de Cerro Corá.

Rescataron animales silvestres

Según detallaron los intervinientes, en el lugar allanado fueron hallados animales silvestres como monos, mono aullador (karaja), varios guacamayos y un ejemplar de tirica, que fueron rescatados y puestos a disposición de la Fiscalía contra Delitos Ambientales.

Ejemplares de guacamayo, también fueron hallados en el lugar allanado por la Senad en Cerro Corá.
Ejemplares de guacamayos, también fueron hallados en el lugar allanado por la Senad en Cerro Corá.

Drogas, armas, municiones y vehículos incautados

La Senad informó que en el laboratorio clandestino de drogas se encontraron pequeñas porciones de marihuana prensada, picada, tipo hachís, clorhidrato de cocaína, además de 2 pistolas, un revólver, municiones varias y 3 vehículos que fueron incautados.

Otras evidencias incautadas

Según la Senad, en el sitio también se incautaron 15 garrafas de gas butano, 10 aparatos celulares, 2 hornos industriales, una balanza electrónica, 2 prensas hidráulicas de metal y otros elementos empleados para el procesamiento de drogas.

Lea más: Reportan destrucción de plantaciones de marihuana y campamentos narcos en Amambay

Los agentes especiales locales efectuaron el procedimiento con el apoyo de Fuerzas Especiales de la Senad, bajo la coordinación de la fiscala antidrogas de Amambay, Rossana Coronel, según un informe del ente rector de lucha contra el narcotráfico.

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