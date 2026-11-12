Hallan armas, drogas y animales silvestres en cautiverio durante captura de supuestos narcos en Amambay

Agentes de Pedro Juan Caballero, de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) realizaron este jueves, una operación en un inmueble rural ubicado en el distrito de Cerro Corá, Departamento de Amambay, según un informe de la institución.

Durante la intervención fueron detenidos 7 hombres de diversas nacionalidades, que estarían al servicio de una estructura criminal dedicada al procesamiento y tráfico de estupefacientes, según presumen los investigadores antidrogas.

Los detenidos son los paraguayos Roberto Pérez (28) y Hugo Alejandro Portillo Acuña (25), los brasileños José Ademir Arrial Pedrozo (44), Luis Fernando López Villalba y Abel Páez Romeiro (31).

Asimismo, fueron privados de su libertad Clisman Quispe Rojas (20), de nacionalidad peruana, y el boliviano Emilio Peñazco (47), quienes quedaron a disposición de la justicia, según informaron los intervinientes.

Rescataron animales silvestres

Según detallaron los intervinientes, en el lugar allanado fueron hallados animales silvestres como monos, mono aullador (karaja), varios guacamayos y un ejemplar de tirica, que fueron rescatados y puestos a disposición de la Fiscalía contra Delitos Ambientales.

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Drogas, armas, municiones y vehículos incautados

La Senad informó que en el laboratorio clandestino de drogas se encontraron pequeñas porciones de marihuana prensada, picada, tipo hachís, clorhidrato de cocaína, además de 2 pistolas, un revólver, municiones varias y 3 vehículos que fueron incautados.

Otras evidencias incautadas

Según la Senad, en el sitio también se incautaron 15 garrafas de gas butano, 10 aparatos celulares, 2 hornos industriales, una balanza electrónica, 2 prensas hidráulicas de metal y otros elementos empleados para el procesamiento de drogas.

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Los agentes especiales locales efectuaron el procedimiento con el apoyo de Fuerzas Especiales de la Senad, bajo la coordinación de la fiscala antidrogas de Amambay, Rossana Coronel, según un informe del ente rector de lucha contra el narcotráfico.