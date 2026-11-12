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Policiales
12 de noviembre de 2026 - 19:43

Video: Fiscalía allanó estancia “Don Miguel”, del Grupo Vázquez en el Chaco

La investigación sobre el caso Ueno Bank avanza hacia el sector rural. El fiscal Irán Suárez encabeza un allanamiento en una estancia del Grupo Vázquez, ubicada en la zona de Fortín Zalazar, departamento de Presidente Hayes. Se constató la existencia de aproximadamente 4.500 animales de alta genética, además de maquinarias, equipos informáticos, documentos y otros elementos.

Por ABC Color
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Un establecimiento rural vinculado al Grupo Vázquez es objeto de un procedimiento fiscal, en el marco de las investigaciones relacionadas con el caso Ueno Bank. El operativo fue encabezado por el fiscal Irán Suárez y se desarrolla en la zona de Fortín Zalazar, departamento de Presidente Hayes en el marco de la causa penal “Federico Miguel Vázquez y otros s/ lesión de confianza y otros”.

Lea más: Piden la quiebra directa del Grupo Vázquez tras la resolución de Ueno Bank

El establecimiento intervenido es denominado estancia “Don Miguel”, identificado entre las propiedades rurales vinculadas al Grupo Vázquez.

Según la Memoria Anual 2022 del Grupo Vázquez, la estancia Don Miguel cuenta con una superficie de 16.000 hectáreas, compuestas por pasturas implantadas, campos naturales y una reserva natural de más de 6.500 hectáreas de flora y fauna autóctona.

Grupo de policías en camisetas junto a un hombre de camiseta negra, inspeccionando el lugar durante un allanamiento en una estancia rural.
El fiscal Irán Suárez lidera un allanamiento en una estancia del Grupo Vázquez, verificando animales y maquinarias.

El establecimiento está orientado a la cría y engorde de ganado, con capacidad para albergar unas 8.000 cabezas de bovinos y un objetivo que proyectaba las 15.000 cabezas.

Lea más: Presidente de Conmebol cobró US$ 3,5 millones del Grupo Vázquez

Cerca de 4500 animales hallados

En el sitio, la comitiva fiscal constató la existencia de aproximadamente 4.500 animales de alta genética, además de maquinarias, equipos informáticos, documentos y otros elementos que serán objeto de verificación.

Lea más: Ueno: detienen a Holger Insfrán, superintendente de Bancos

Según informaron, debido a la extensión del establecimiento y a la cantidad de ganado, los intervinientes continúan con las tareas de inspección, relevamiento y conteo.

Un vehículo tipo quad y una motocicleta en un espacio cerrado, rodeados de maquinaria pesada y equipo de trabajo.
El fiscal Irán Suárez encabeza un allanamiento en una estancia rural en Fortín Zalazar, Presidente Hayes.

Fiscalía solicitó bloqueo administrativo de “Don Miguel”

El fiscal Suárez, siguiendo las indicaciones de la fiscal adjunta Nancy Salomón Marín, también llegó a la oficina del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) de Pozo Colorado, y solicitó el bloqueo administrativo del código correspondiente a la estancia “Don Miguel”, vinculada al Grupo Vázquez.

Lea más: Caso Ueno: inmovilizan unos US$ 10 millones en bienes de Miguel Vázquez

Esta acción se da para impedir temporalmente la emisión de guías de traslado y, de esa manera, evitar el movimiento de animales del establecimiento mientras continúa toda la investigación contra el Grupo Vázquez tras la resolución de Ueno Bank.

Armario abierto con carpetas etiquetadas, herramientas y materiales en un espacio de trabajo iluminado.
El fiscal Irán Suárez supervisó un allanamiento en una estancia del Grupo Vázquez, encontrando animales y documentos.

Asimismo, la Fiscalía obtuvo datos y documentación relacionados con la estancia y el stock ganadero registrado.

En contraste, la propiedad más extensa opera con normalidad bajo un sistema silvopastoril. En el lugar fueron hallados un tractor, unos 40 animales vacunos y cinco empleados que cumplían labores como capataces y encargados de estancia.

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