Amambay: imputan a detenidos en laboratorio narco donde rescataron animales silvestres en cautiverio

La fiscala antidrogas de Amambay, Rossana Coronel, anunció la imputación de ocho personas de diversas nacionalidades que fueron detenidas durante una operación de la Senad en una granja ubicada en Cerro Corá, donde operaba un laboratorio clandestino de drogas.

La investigación por narcotráfico afecta a Roberto Pérez (28) y Hugo Alejandro Portillo Acuña (25), ambos de nacionalidad paraguaya; a los bolivianos Emilio Peñazco (47) y Francisco David Montiel Da Silva; y a los brasileños José Ademir Arrial Pedrozo (44), Luis Fernando López Villalba y Abel Páez Romeiro (31). También está imputado el peruano Clisman Quispe Rojas (20), según la fiscala del caso.

Todos los citados fueron detenidos durante una operación de la Senad en el establecimiento rural denominado «Granja Che Kamba resa jajai», ubicado en la colonia María Auxiliadora, distrito de Cerro Corá, departamento de Amambay.

Durante la intervención, fueron incautadas varias evidencias que vincularían a los detenidos con una estructura dedicada al narcotráfico. Además, se encontraron especies protegidas de animales silvestres en cautiverio.

¿Qué pasará con los animales rescatados?

Varios ejemplares de animales silvestres, como guacamayos, monos, karaja y tirica, que estaban en cautiverio, también fueron rescatados durante el procedimiento y puestos a cargo del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).

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En ese sentido, la fiscala de Medio Ambiente, Reinalda Palacios, informó que esperará un informe del Mades para dar continuidad a los trámites pertinentes y determinar la naturaleza de las posibles infracciones legales y las sanciones que corresponderían a los responsables.