Intento de amotinamiento en la cárcel de Coronel Oviedo

La situación obligó a convocar a dos pelotones de agentes antidisturbios, quienes intervinieron para evitar que el conflicto pasara a mayores.

El incidente se produjo en momentos en que autoridades del Ministerio de Justicia se encontraban realizando la entrega de donaciones dentro del establecimiento penitenciario. Durante la actividad, se habría observado que una importante cantidad de reclusos de uno de los pabellones estaba utilizando teléfonos celulares, situación que llamó la atención de las autoridades.

Ante esta situación, se habría dispuesto una inmediata requisa en el sector donde los internos estaban utilizando los aparatos telefónicos, con el objetivo de verificar y retirar los dispositivos que se encontraban en poder de los reclusos.

Sin embargo, la disposición generó una reacción de los internos y derivó en un intento de amotinamiento dentro del pabellón. Ante el riesgo de que el conflicto se extendiera y adquiriera mayores proporciones, las autoridades penitenciarias solicitaron apoyo de agentes especializados en control de disturbios.

Rápidamente fueron convocados dos pelotones de antidisturbios, cuyos integrantes llegaron hasta el establecimiento e intervinieron en el sector afectado para controlar la situación y evitar mayores incidentes.

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Hacinamiento del penal de Coronel Oviedo

La situación de hacinamiento es uno de los principales problemas que enfrenta la penitenciaría regional. El establecimiento fue construido para albergar a aproximadamente 1.000 personas privadas de libertad, pero actualmente la población penitenciaria sobrepasa ampliamente esa capacidad y llega incluso a unos 2.100 internos, prácticamente el doble de su capacidad instalada.

Finalmente, el conflicto pudo ser controlado y la situación volvió a la normalidad. Desde la penitenciaría aseguraron que actualmente el establecimiento se encuentra bajo control y que el episodio no pasó a mayores.