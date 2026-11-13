“Todo su apoyo al Paraguay”: el respaldo de Javier Milei tras diálogo con Pedro Alliana

El presidente de la República, Pedro Alliana, mantuvo en las últimas horas una comunicación oficial con el mandatario de la República Argentina, Javier Milei, en un gesto que busca estrechar el diálogo político y la cooperación regional entre ambas naciones vecinas.

A través de sus canales oficiales en la red social X (antiguo Twitter), el jefe de Estado paraguayo calificó el contacto de “muy cordial y fraterna” y destacó el respaldo explícito recibido por parte del líder argentino.

“Me expresó todo su apoyo al Paraguay. Agradezco su predisposición a acompañarnos en este proceso”, expresó Alliana en su publicación.

Durante la conversación telefónica, ambos mandatarios coincidieron en la relevancia estratégica de continuar consolidando los lazos históricos de hermandad que vinculan a Paraguay y Argentina.

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Asimismo, delinearon los primeros pasos de una agenda común orientada al desarrollo regional y al beneficio mutuo de sus pueblos.

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Como corolario del diálogo, los presidentes acordaron concretar un encuentro presencial a corto plazo, el cual tendrá lugar en Asunción o en Buenos Aires, con el propósito de avanzar de manera formal en los temas prioritarios de la agenda bilateral.