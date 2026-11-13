Ueno: Fiscalía explica por qué Peña no está imputado por lavado y asociación criminal

La Fiscalía brindó este viernes una conferencia de prensa para informar sobre los avances de la investigación del escándalo de Ueno Bank, que derivó en la apertura de dos causas penales paralelas: una que involucra al expresidente Santiago Peña y a altos funcionarios del Banco Central del Paraguay (BCP), y otra que tiene como procesados a directivos de la entidad financiera y personas vinculadas al conglomerado empresarial.

Uno de los principales puntos abordados fue la calificación jurídica de los hechos atribuidos a Peña, quien hasta ahora está imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio. La consulta se centró en por qué el Ministerio Público no incluye los presuntos delitos de asociación criminal y lavado de dinero, como sí se da en el caso de los directivos de Ueno.

La fiscala Verónica Valdez, integrante del equipo que investiga al exmandatario y a las autoridades del BCP, aclaró que las calificaciones son provisorias y que no se descarta incorporar otros hechos punibles a la imputación. Además, remarcó que la Fiscalía puede investigar conductas relacionadas con esos delitos, aunque todavía no estén expresamente incluidos en el acta de imputación.

Por su parte, el fiscal Francisco Cabrera, quien integra el equipo que investiga a los directivos de Ueno Bank, sostuvo que la calificación jurídica debe surgir de los resultados de la investigación y no establecerse antes de conocer los hechos. Aunque no integra la causa de Peña, intervino ante la consulta sobre este punto.

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No descarta imputar a Peña por asociación criminal y lavado

Valdez explicó que el Ministerio Público todavía debe analizar un cúmulo de información, entre ellos los elementos incautados, las actuaciones de los directivos y los testimonios recabados durante la investigación.

“Se tiene que hacer una análisis completo, no hay una única prueba o una fundamental, sino que es un análisis de cada elemento que luego nos permite llegar a una conclusión”, dijo.

Consultada sobre por qué Peña todavía no fue imputado por asociación criminal y lavado de dinero, la fiscala remarcó que las calificaciones jurídicas son provisorias y que no se descarta incorporar el delito de asociación criminal. También aclaró que la Fiscalía puede investigar los elementos de esos tipos penales sin que necesariamente estén incluidos desde el inicio en la imputación.

“Las calificaciones son provisorias, no está descartada esa calificación. El hecho de que no esté tipificada por un tipo legal, no significa que no se puedan investigar los elementos de ese tipo legal. No es que el MP necesita que la persona esté imputada por lavado dinero o asociación criminal para verificar si se dan los elementos de ese tipo penal. El MP está obligado a tener en cuenta todos los tipos legales posibles y una vez que pueda sostener una sospecha suficiente con respecto a ese tipo penal puede solicitar al Juzgado que también sea considerado ese hecho punible”, sostuvo Valdez.

La fiscala también fue consultada sobre la situación del exministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos, quien hasta ahora no fue imputado. Al respecto, respondió que se encuentra en carácter de investigado y que no se descarta su participación en los hechos. Agregó que se siguen realizando diligencias para determinar su conducta.

¿Qué dice la Fiscalía sobre la calificación de los delitos?

Cabrera, por su parte, defendió el criterio de que primero deben determinarse los hechos y posteriormente establecerse los delitos que podrían configurarse. Según explicó, no existe una limitación para ampliar las calificaciones jurídicas conforme avancen las diligencias.

“Son los hechos los que determinan la calificación, no al revés. O sea, el hecho de que encuentres elementos es lo que te permite realizar una calificación y no el hecho de calificar primero es lo que te permite realizar actos investigativos. No existe una limitación; al contrario, primero hay que hacer una investigación, determinar los hechos y eso va a ser lo que va a permitir realizar una calificación. La calificación es el resultado final de la investigación, no al revés, no es el inicio de la investigación”, mencionó.

El fiscal respondió de esa manera ante la consulta de por qué Peña todavía no fue imputado por asociación criminal y lavado de dinero, pese a que estos delitos ya fueron considerados en otras actuaciones judiciales relacionadas con el caso Ueno.

Cabe destacar que el Tribunal de Apelaciones, en una decisión llamativa, incluyó los hechos punibles de asociación criminal, conducta conducente a la quiebra y lavado de dinero en la causa contra Miguel Vázquez. La Fiscalía solamente había incluido en su imputación los delitos de lesión de confianza, tentativa de estafa, conducta indebida en situaciones de crisis y violación de llevar libros de comercio.

En el caso de Juan Manuel Gustale Cardoni, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Alejandro Gómez Abente, directivos de Ueno, se incluyeron los cargos de lesión de confianza, tentativa de estafa, conducta indebida en situaciones de crisis y violación de llevar libros de comercio. Sin embargo, a estos se agregaron otros dos hechos punibles: presunto lavado de activos y asociación criminal.

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Prisión preventiva de Peña y la relevancia de los delitos atribuidos

La calificación penal atribuida al expresidente también tiene relevancia en cuanto a su situación procesal, debido a que la expectativa de pena incide en el análisis de las medidas cautelares y en la posibilidad de recuperar su libertad.

Si se mantiene solamente la imputación por lesión de confianza y administración en provecho propio, Peña podría recuperar su libertad en seis meses, conforme a la expectativa de pena y al marco jurídico paraguayo. No obstante, la eventual incorporación de lavado de dinero y asociación criminal podría modificar ese escenario y extender el plazo de privación de libertad.

Por ese motivo, resulta relevante el análisis que realiza actualmente el Ministerio Público sobre los elementos incautados y las posibles conexiones entre los investigados, así como la eventual ampliación de los hechos punibles atribuidos al exmandatario.

Detenciones de exautoridades del BCP

Durante la conferencia, Valdez también informó sobre las detenciones del superintendente de Bancos, Holger Insfrán, y de los exmiembros del Directorio del BCP Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González, procedimientos que se concretaron entre el jueves y este viernes.

La fiscala señaló que en los tres casos se obtuvieron elementos considerados relevantes para la investigación, entre ellos documentos y dispositivos electrónicos. Los detenidos serán convocados a audiencia indagatoria y posteriormente el Ministerio Público adoptará las decisiones correspondientes.

Aunque no quiso profundizar sobre las conductas atribuidas a cada uno, Valdez indicó que las investigaciones están relacionadas con sus actuaciones dentro del Banco Central.

En el caso de Insfrán, el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú decretó su prisión preventiva a pedido de la Fiscalía. El superintendente permanecerá inicialmente durante 15 días en la Agrupación Especializada y posteriormente será trasladado a un establecimiento penitenciario que determine el Ministerio de Justicia.

Fiscalía todavía no accedió al contenido del celular de Peña

Respecto a los dispositivos electrónicos incautados al expresidente Santiago Peña, Valdez informó que todavía no se cuenta con autorización para realizar la pericia de su teléfono celular. Una vez que obtengan el permiso correspondiente, los investigadores podrán conocer su contenido.

La fiscala agregó que también se extraerán todos los datos de los dispositivos electrónicos incautados a Peña, los cuales forman parte del cúmulo de evidencias que el Ministerio Público debe analizar.

En paralelo, Cabrera informó sobre los avances de la causa que involucra a los directivos de Ueno Bank. Señaló que continuaron los allanamientos, incluidos procedimientos en el Chaco y San Pedro, con el objetivo de asegurar bienes ante la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), ante un eventual comiso.

El fiscal también mencionó otras diligencias relacionadas con la ubicación, detección y recepción de vehículos, además de entrevistas testimoniales a personas que aportaron información sobre la dinámica de la empresa. Según indicó, estas declaraciones son importantes para reconstruir el funcionamiento del esquema investigado.

Créditos irregulares y destino del dinero

Cabrera explicó que uno de los principales ejes de la investigación es determinar cómo se concedieron créditos y autorizaron sobregiros presuntamente irregulares, además de identificar el destino de esos fondos y su utilización por parte de empresas vinculadas al esquema o a los propietarios del banco.

“Los elementos que determinan la investigación las concepciones de créditos y autorizaciones de sobregiros de manera irregular. También el destino de esos fondos y créditos a las empresas vinculadas al esquema o a los dueños del banco. A su vez, lo que la aplicación de esos fondos, en qué fueron utilizados o gastados”, sostuvo ante la consulta sobre los elementos más importantes incautados durante los procedimientos.

El fiscal afirmó que la sospecha es que los créditos fueron utilizados para pagar otras deudas y no para los fines para los cuales supuestamente habían sido otorgados.

Asimismo, señaló que los investigadores detectaron empresas vinculadas que no estaban inicialmente dentro del esquema sospechado. Según explicó, las evidencias recolectadas permitieron establecer conexiones y reconstruir parte de la estructura, aunque todavía no está completa.

“Las evidencias que recolectamos nos permitieron establecer esas conexiones y armas todo el esquema que todavía no está completo y está en proceso”, dijo Cabrera.

Cooperación internacional y bienes en Luxemburgo

En cuanto a la cooperación internacional, Cabrera informó que la Fiscalía ya realizó pedidos generales a varios países y que recibió respuestas positivas. Actualmente, se están desarrollando diligencias para avanzar en el congelamiento de activos.

Sobre los bienes de Ueno en Luxemburgo, el fiscal indicó que el jueves mantuvieron una reunión preliminar y coordinaron nuevos encuentros para desarrollar un trabajo conjunto. Sin embargo, evitó brindar mayores detalles debido al sigilo de la investigación.

Consultado sobre la tardanza en algunos allanamientos a locales vinculados a Ueno, Cabrera explicó que inicialmente se priorizaron las empresas consideradas relevantes y cuyos bienes no estaban siendo resguardados por el Estado. En esos procedimientos, según indicó, se encontraron documentos importantes.

Respecto a los allanamientos en instituciones financieras vinculadas a Ueno Casa de Bolsa, señaló que anteriormente ya existía un control y resguardo policial. “Cuando se consideró oportuno se hizo el allanamiento en los lugares”, dijo.

Operaciones vinculadas al narcotráfico

Cabrera adelantó que se analizarán operaciones de otras empresas que no están directamente vinculadas a los directivos de Ueno Bank, especialmente aquellas que presenten sospechas de irregularidades.

También afirmó que se investigarán las sospechas relacionadas con dinero presuntamente proveniente del narcotráfico que habría sido lavado mediante Credicentro, exUeno.

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El fiscal hizo alusión a los más de US$ 4 millones que Alberto Koube habría lavado para el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, según la acusación fiscal presentada en el marco del megaoperativo A Ultranza Py.