Ciudad del Este: Policía mata a uno y hiere a otro tras pelea en el tránsito

El presunto policía gatillo fácil es el suboficial ayudante Rodrigo Mathías Chamorro Galeano (23), egresado el año pasado, quien en ocasión de la tragedia ocurrida en Ciudad del Este estaba al mando de un automóvil Toyota Premio beige, con matrícula AABC 415.

Minutos después del altercado, el uniformado se presentó en su unidad, donde aparentemente comunicó lo ocurrido y se dio por detenido. Asimismo, entregó su arma reglamentaria: una pistola calibre 9 mm con catorce cartuchos en el cargador.

Por su parte, la víctima fatal fue identificada como Willian David Velázquez Vera, mayor de edad, quien conducía un automóvil Toyota Corolla blanco con matrícula CAO 743.

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Su padrastro, identificado como Rodrigo Ramón González Torres, resultó con una herida de refilón en la cara y fue derivado a un centro asistencial.

De acuerdo con relatos de vecinos y allegados de las víctimas, alrededor de la 01:00, Willian, Rodrigo y otras personas regresaban a su casa a bordo de un mismo vehículo, tras participar en una actividad deportiva benéfica realizada en el barrio 23 de Octubre.

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Altercado, persecución y tiroteo

En un sector del trayecto se cruzaron con un suboficial de la Policía, quien también conducía su propio automóvil. Por motivos que aún se desconocen, se inició una discusión entre ambos conductores, que comenzaron a agredirse verbalmente y a cerrarse el paso mutuamente mientras circulaban por la calle.

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Aparentemente, cuando el personal de Investigaciones estaba a punto de llegar a su casa, el automóvil Toyota Corolla blanco les volvió a cerrar el paso. En ese momento, el uniformado tomó su arma —una pistola calibre 9 mm— y abrió fuego contra sus ocasionales rivales.

Disparo fatal traspasó la chapería

El proyectil impactó en la parte posterior derecha del automóvil e ingresó al habitáculo, donde rozó el rostro de Rodrigo, quien sufrió graves lesiones. Finalmente, la bala se alojó en el cráneo de Willian, causándole la muerte en cuestión de segundos.

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Tras la denuncia de lo ocurrido, el personal policial involucrado se entregó, mientras agentes fiscales de turno y el médico forense acudieron al lugar donde permanecía la víctima en el interior de su vehículo.

En tanto, el suboficial ayudante Rodrigo Matías Chamorro Galeano ya se encuentra detenido en su unidad, a disposición del Ministerio Público.