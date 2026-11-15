Joven de 20 años muere tras violento choque en San Ignacio

Iván Ariel Leiva Vega, de 20 años, perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido alrededor de las 04:30 de este domingo sobre la calle Cabo Olivorio Talavera, en la ciudad de San Ignacio, Misiones. El automóvil en el que viajaba chocó contra un árbol y, posteriormente, contra una columna de hormigón armado.

La víctima viajaba como acompañante en un automóvil Toyota Auris, de color perla, que estaba al mando de Cristian Ariel Leguizamón Coronel, de 21 años, quien también resultó con lesiones. Al conductor se le practicó el alcotest, que arrojó un resultado de 0,527 mg/l de alcohol.

Tras este resultado, la fiscal de turno, Laura Guillén, dispuso su aprehensión y que quedara a disposición de la unidad fiscal.

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En el rodado también viajaban Juan Emanuel Morínigo Ortiz y Diego Ariel del Puerto Domínguez, ambos de 20 años, quienes sufrieron lesiones a consecuencia del impacto. Los tres acompañantes son domiciliados en San Ignacio.

De acuerdo con el informe policial, agentes de la Comisaría Tercera de San Ignacio tuvieron conocimiento del accidente mediante una llamada telefónica recibida en la oficina de guardia. Al llegar al lugar, encontraron el automóvil con importantes daños materiales.

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Bomberos Voluntarios de San Ignacio acudieron al sitio y verificaron el estado de salud de los ocupantes. Durante la asistencia, constataron que Leiva Vega ya no presentaba signos vitales.

El fallecido fue trasladado hasta la morgue del Hospital Distrital de San Ignacio, mientras que los otros tres ocupantes del vehículo fueron derivados al área de urgencias del mismo centro asistencial para recibir atención médica.

El médico forense del Ministerio Público, Félix Fornerón, realizó la inspección correspondiente del cuerpo y diagnosticó como causa de muerte un politraumatismo producido en un accidente de tránsito.

También intervino personal del Departamento de Criminalística, que realizó los procedimientos técnicos para determinar las circunstancias del accidente.