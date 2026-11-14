Canindeyú: cae productor brasiguayo por el crimen de un empleado

La víctima del homicidio fue identificada como Edson De Oliveira Pedrozo (34), quien habitaba una casa en la ciudad de Nueva Esperanza, Canindeyú, denunciado como desaparecido el pasado lunes 9 de noviembre pasado.

En tanto que el detenido es Maicon Extekoetter Mafote (35), productor agropecuario, quien ya se encuentra a cargo del Ministerio Público, como uno de los principales sospechosos de ser el autor material del crimen.

Según las averiguaciones efectuadas por los investigadores, el pasado jueves Maicon y Edson salieron de Nueva Esperanza con destino a una propiedad ubicada a unos 30 kilómetros para cultivar soja.

Pero debido a las constantes lluvias no pudieron concretar el cultivo y Maicon fue contactado por un conocido para retirar una embarcación del Puerto Marangatú, donde supuestamente se fueron.

Sin embargo, por alguna razón ambos no retiraron la embarcación y en medio de una jornada de tragos, que se habría dado durante el fin de semana pasado, Edson supuestamente tomó la camioneta de su patrón y salió de Puerto Marangatú.

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El pasado lunes, supuestamente Maicon encontró su camioneta abandonada ya en la zona de Nueva Esperanza y su empleado seguía desaparecido, por lo que los allegados de este último efectuaron la denuncia en la comisaría de la ciudad.

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Sin embargo, al día siguiente, el martes 10 de noviembre último, policías y vecinos encontraron el cuerpo de la víctima tendido en medio de un campo recién cosechado a unos 100 metros de la ruta.

El cadáver estaba boca arriba, presentaba una herida de bala en la cabeza en el costado izquierdo, con orificio de salida en el costado derecho, la mano derecha tenía un guante negro puesto y su celular estaba entre las piernas.

Para investigadores, intentaron simular autoeliminación

Lo más raro del caso es que el arma, una pistola calibre 9mm que supuestamente es de su patrón, fue encontrada sobre su pecho, con lo que aparentemente se intentó montar una escena de autoeliminación, aunque no tuvieron en cuenta que la víctima era diestro.

Otro elemento que tuvieron en cuenta los investigadores para ordenar la detención del productor fue que no había rastros de vehículo en los alrededores del cuerpo. Por ese motivo, se presume que primero mataron a Edson el otro sitio y luego trasladaron el cadáver y montaron la escena en el lugar donde finalmente fue encontrado.