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Policiales
16 de noviembre de 2026 - 16:55

Caso Ueno Bank: Fiscalía allana lujoso departamento del Grupo Vázquez

Grupo de mujeres y hombres en interior moderno, discutiendo documentos. Dos mujeres destacan, una de camiseta blanca y otra con uniforme policial.
Las fiscalas Luz Guerrero y Yeimy Adle intervinieron la Torre Jacarandá, donde se revisan documentos relacionados con Guillermo Vázquez.

Las fiscalas Luz Guerrero y Yeimy Adle intervinieron el piso 27 de la exclusiva Torre Jacarandá, donde vivía el imputado Guillermo Vázquez Muniagurria, hermano de Miguel Vázquez. Todo el inmueble y sus obras de arte pasan a la Senabico.

Por ABC Color
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Las agentes fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción, Luz Guerrero y Yeimy Adle, allananaron en un exclusivo departamento ubicado en el piso 27, sector sur, de la Torre Jacarandá del complejo residencial Jade Park de Asunción, propiedad del Grupo Vázquez, investigado en el caso Ueno Bank.

Hombre de camisa blanca toma notas junto a otro con camisa azul en sala de estar moderna con plantas y arte en la pared.
Las fiscales Guerrero y Adle intervienen el apartamento de Guillermo Vázquez Muniagurria en la Torre Jacarandá.

Según los datos recabados en el marco de la causa penal que investiga el cierre de Ueno Bank, en esa lujosa vivienda residía presuntamente Guillermo Vázquez Muniagurria, hermano de Miguel Vázquez e integrante del primer anillo de imputados. El operativo apunta a asegurar activos de altísimo valor comercial para evitar que sean transferidos o vaciados mientras los principales responsables enfrentan a la Justicia.

Lea más: Se exponen a procesos penales quienes ayuden a ocultar bienes del Grupo Vázquez, advierte la Fiscalía

Agentes de la Senabico en el operativo

La comitiva fiscal estuvo acompañada por técnicos y funcionarios de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), organismo estatal que recibirá formalmente la administración y custodia de la propiedad.

Ambiente interior de una sala de estar moderna con sofás grises, mesa de madera, planta en maceta y decoración acogedora.
Las fiscalas Luz Guerrero y Yeimy Adle realizaron una intervención en la Torre Jacarandá, afectando al imputado Guillermo Vázquez Muniagurria.

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