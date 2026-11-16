Caso Ueno Bank: Fiscalía allana lujoso departamento del Grupo Vázquez

Las agentes fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción, Luz Guerrero y Yeimy Adle, allananaron en un exclusivo departamento ubicado en el piso 27, sector sur, de la Torre Jacarandá del complejo residencial Jade Park de Asunción, propiedad del Grupo Vázquez, investigado en el caso Ueno Bank.

Según los datos recabados en el marco de la causa penal que investiga el cierre de Ueno Bank, en esa lujosa vivienda residía presuntamente Guillermo Vázquez Muniagurria, hermano de Miguel Vázquez e integrante del primer anillo de imputados. El operativo apunta a asegurar activos de altísimo valor comercial para evitar que sean transferidos o vaciados mientras los principales responsables enfrentan a la Justicia.

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Agentes de la Senabico en el operativo

La comitiva fiscal estuvo acompañada por técnicos y funcionarios de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), organismo estatal que recibirá formalmente la administración y custodia de la propiedad.