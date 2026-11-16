Se exponen a procesos penales quienes ayuden a ocultar bienes del Grupo Vázquez, advierte la Fiscalía

En el marco de la investigación penal a los grupos empresariales Vázquez y Ueno Bank, la comitiva fiscal integrada por los agentes Silvio Corbeta y Ruth Benítez procedió este lunes al lacrado del acceso principal de la residencia de Miguel Vázquez para resguardar la propiedad. Como parte del procedimiento se incautaron cinco vehículos.

Al respecto, la fiscal Ruth Benítez confirmó que, una vez concluidas todas las diligencias en el lugar, el inmueble será entregado formalmente a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) durante el transcurso de la tarde.

Por su parte, el fiscal Silvio Corbeta lanzó una advertencia directa a la ciudadanía, señalando que ocultar o retener bienes pertenecientes al Grupo Vázquez, al grupo Ueno e incluso compañías investigadas constituye una conducta tipificada como delito por ocultamiento de activos y lavado de dinero.

“Hay que hay que hacer una suerte de difusión de este mensaje; la ciudadanía se expone, si oculta bienes del Grupo Vázquez, del grupo Ueno y demás compañías que están siendo investigadas, a la comisión de delitos, específicamente el ocultamiento de activos”, sostuvo.

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Colaboración de la ciudadanía

Por lo mencionado, el agente del Ministerio Público instó a que toda persona que tenga bienes referentes al caso se comuniquen con el Ministerio Público para una posterior incautación, ya que también se llegan a distintos lugares mediante la colaboración ciudadana.

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“Hay que advertir que las personas que no desean colaborar eventualmente pueden someterse a un proceso penal por quedarse con bienes que pertenezcan al Grupo Vázquez porque eso es una conducta de lavado, básicamente”, reiteró.

Con el allanamiento de hoy, las autoridades lograron la incautación de cinco vehículos vinculados a la causa, los cuales no se hallaban dentro del perímetro de la residencia, sino en propiedades colindantes.

En esas viviendas se hallaron dos Toyota Fortuner, una camioneta Chevrolet S10 y una Volvo EX30. El quinto vehículo, una Toyota RAV4, estaba en una vivienda en construcción, propiedad del Grupo Vázquez, que está ubicada frente mismo a la casa de Miguel Vázquez, según informó la fiscala Ruth Benítez.

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