ABC
16 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
33º
Ahora
ver más
33º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
34º
undefined 2026-11-17
Min
23º
Máx
30º
undefined 2026-11-18
Min
21º
Máx
37º
undefined 2026-11-19
Min
23º
Máx
35º
undefined 2026-11-20
Min
23º
Máx
27º
undefined 2026-11-21
Min
21º
Máx
33º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.110
Venta
6.390
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.010
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Policiales
16 de noviembre de 2026 - 12:13

Ueno: hallan cinco vehículos más de Miguel Vázquez

Mujer de blusa clara habla con hombres de uniforme policial, mientras SUV negro está estacionado detrás en un ambiente urbano.
Los agentes fiscales Ruth Benítez y Silvio Corbeta, acompañados por efectivos del Departamento contra el Cibercrimen de la Policía Nacional, verifican los vehículos hallados ocultos y trasladados hasta la residencia de Miguel Vázquez, en el barrio La Piedad.Gentileza

Información proporcionada por ciudadanos y trabajos de inteligencia del Departamento contra el Cibercrimen de la Policía permitieron localizar otros cinco vehículos vinculados a Miguel Vázquez y al Grupo Vázquez. Los fiscales Silvio Corbeta y Ruth Benítez no descartan nuevos hallazgos en el marco de la investigación del caso Ueno.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La Fiscalía encontró cinco vehículos más de Miguel Vázquez, que fueron trasladados a su vivienda, ubicada en el barrio La Piedad, durante un nuevo procedimiento en el marco de la investigación del caso Ueno Bank.

En viviendas colindantes hallaron dos Toyota Fortuner, una camioneta Chevrolet S10 y una Volvo EX30. El quinto vehículo, una Toyota RAV4, estaba en una vivienda en construcción, propiedad del Grupo Vázquez, que está ubicada frente mismo a la casa de Miguel Vázquez, según informó la fiscala Ruth Benítez.

“(Los vehículos) estaban ocultados”, confirmó el comisario Diosnel Alarcón, jefe del Departamento contra el Cibercrimen de la Policía Nacional.

Camioneta Chevrolet gris estacionada en camino estrecho, con muro de ladrillo y vegetación a los lados, sin personas visibles.
La camioneta Chevrolet S10 localizada junto a otros vehículos ocultos en el condominio colindante, como parte de las diligencias de incautación de bienes para su entrega a la Senabico.

El procedimiento fue encabezado por los agentes fiscales Ruth Benítez y Silvio Corbeta, en el marco de las diligencias orientadas a la incautación de bienes inmuebles y vehículos para su posterior entrega a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). La intervención contó con el acompañamiento de agentes del Departamento contra el Cibercrimen.

Lea más: Miguel Vázquez acumuló una flota de vehículos de alto lujo

Hombres de pie, vestidos con camisetas negras de 'POLICÍA', interactúan en un ambiente moderno y ordenado.
Agentes del Departamento contra el Cibercrimen de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público realizan diligencias en el interior de la propiedad en el marco de los allanamientos por el caso Ueno Bank.

Caso Ueno: información ciudadana permitió localizar los vehículos

El fiscal Corbeta explicó que los investigadores llegaron hasta las viviendas mediante información proporcionada por la ciudadanía. También destacó el trabajo del Departamento contra el Cibercrimen de la Policía Nacional.

El agente del Ministerio Público señaló que la vivienda de Miguel Vázquez ya fue allanada en varias ocasiones. En los primeros procedimientos habían encontrado nueve vehículos en el lugar.

Con relación a la vivienda ubicada frente a la residencia del empresario, Corbeta precisó que pertenece al Grupo Vázquez y que allí encontraron la Toyota RAV4.

Vehículo SUV negro en pasaje estrecho, con otro vehículo blanco al fondo y entorno urbano en un día soleado.
La segunda camioneta Toyota Fortuner incautada por el Ministerio Público y la Policía Nacional tras haber sido hallada oculta en la propiedad contigua a la vivienda de Miguel Vázquez.

Ocultos en diversos lugares

Por su parte, la fiscala Benítez indicó que los vehículos vinculados a Vázquez y al grupo empresarial que encabezaba fueron ocultados en distintos lugares, entre ellos viviendas, talleres mecánicos y playas de vehículos.

Corbeta no descartó que en próximas diligencias se encuentren más bienes pertenecientes al procesado. La Fiscalía continúa con las tareas para identificar y localizar el patrimonio relacionado con la causa.

Más vehículos de alta gama incautados

Los nuevos hallazgos se suman a los vehículos de alta gama incautados anteriormente por el Ministerio Público en propiedades vinculadas al empresario. Entre ellos figuran nueve rodados encontrados en una residencia de Miguel Vázquez, cuyo valor conjunto fue estimado en aproximadamente US$ 1,8 millones.

La colección incluye vehículos de marcas como Porsche, Bentley, Mercedes-Benz, BMW, Lexus y Toyota. Entre los rodados identificados se encuentran un Porsche 911 GT3, un Bentley Continental GT, un Mercedes-Benz Brabus 500 G blindado, un Mercedes-Benz Clase G, un BMW M8, un Lexus LX, una Toyota Tacoma y una Toyota RAV4.

SUV negro estacionado en calle con ladrillos rojos y concreto, matrícula AATJ 420, sin personas visibles.
Una de las dos camionetas Toyota Fortuner vinculadas a Miguel Vázquez que fue hallada oculta en el condominio colindante a su vivienda, en el barrio La Piedad, y posteriormente trasladada a su residencia en el marco del caso Ueno Bank.

En otros procedimientos, la Fiscalía también localizó vehículos pertenecientes a empresas del Grupo Vázquez en talleres mecánicos. Entre ellos se encuentra un Lamborghini Gallardo Superleggera, cuyo valor estimado supera los US$ 400.000, incautado durante un allanamiento a un taller.

Asimismo, fueron recuperados dos automóviles de colección vinculados al grupo empresarial: un Mercedes-Benz SLS AMG, conocido como «alas de gaviota», y un Mercedes-Benz Ponton. Ambos estaban en un taller mecánico de Caaguazú, donde eran sometidos a trabajos de modificación y restauración.

Lea más: “¿Cómo llegué hasta aquí?” El libro que lee Miguel Vázquez en el ex Tacumbú

Un yate y aeronaves entre los bienes incautados

La lista de bienes incautados en el marco del caso Ueno también incluye una embarcación de lujo y aeronaves vinculadas a Miguel Vázquez y al Grupo Vázquez.

Uno de los procedimientos permitió incautar un yate de fabricación italiana, de la marca Azimut, bautizado como Zeus y con matrícula POLO01A1I. La embarcación fue localizada en el condominio Agua Vista, en San Juan del Paraná, departamento de Itapúa, y su valor fue estimado en unos US$ 3,3 millones.

El traslado del yate hacia Asunción fue dispuesto a pedido de la Fiscalía y cuenta con acompañamiento de la Armada Paraguaya. Su llegada a la capital está prevista para este lunes.

Volvo EX30 estacionado con matrícula visible, en entorno urbano con árboles y pavimento, sin personas presentes.
La camioneta Volvo EX30 encontrada durante el nuevo procedimiento fiscal-policial en el condominio contiguo a la casa del empresario Miguel Vázquez, la cual tenía la luneta trasera cubierta con cinta.

En cuanto a las aeronaves, el Ministerio Público incautó un Beechcraft King Air 300, con matrícula ZP-DSA, registrado a nombre de Ueno Bank SA y valuado en aproximadamente US$ 4 millones. También fue incautado un Beechcraft Baron B55, bimotor, con matrícula ZP-TLG, registrado a nombre del Grupo Vázquez y cuyo valor estimado ronda los US$ 280.000.

Lo
más leído
del día

01
Política
Audios revelan esquema de maletín en Fiscalía y entrega de US$ 40.000 a hijo de fiscal general
Ver más
02
Política
Peña festeja preso su cumpleaños: revelan cómo vive recluido en el Regimiento Escolta Presidencial
Ver más
03
Política
De sala histórica a gimnasio: los privilegios de Peña en su reclusión
Ver más
04
Nacionales
“¿Cómo llegué hasta aquí?” El libro que lee Miguel Vázquez en el ex Tacumbú
Ver más
05
Nacionales
Municipalidad de Asunción: detectan 1.239 personas “sin cargo informado” y Soledad Núñez adelanta recortes
Ver más

Te puede interesar