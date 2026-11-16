Ueno: hallan cinco vehículos más de Miguel Vázquez

La Fiscalía encontró cinco vehículos más de Miguel Vázquez, que fueron trasladados a su vivienda, ubicada en el barrio La Piedad, durante un nuevo procedimiento en el marco de la investigación del caso Ueno Bank.

En viviendas colindantes hallaron dos Toyota Fortuner, una camioneta Chevrolet S10 y una Volvo EX30. El quinto vehículo, una Toyota RAV4, estaba en una vivienda en construcción, propiedad del Grupo Vázquez, que está ubicada frente mismo a la casa de Miguel Vázquez, según informó la fiscala Ruth Benítez.

“(Los vehículos) estaban ocultados”, confirmó el comisario Diosnel Alarcón, jefe del Departamento contra el Cibercrimen de la Policía Nacional.

El procedimiento fue encabezado por los agentes fiscales Ruth Benítez y Silvio Corbeta, en el marco de las diligencias orientadas a la incautación de bienes inmuebles y vehículos para su posterior entrega a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). La intervención contó con el acompañamiento de agentes del Departamento contra el Cibercrimen.

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Caso Ueno: información ciudadana permitió localizar los vehículos

El fiscal Corbeta explicó que los investigadores llegaron hasta las viviendas mediante información proporcionada por la ciudadanía. También destacó el trabajo del Departamento contra el Cibercrimen de la Policía Nacional.

El agente del Ministerio Público señaló que la vivienda de Miguel Vázquez ya fue allanada en varias ocasiones. En los primeros procedimientos habían encontrado nueve vehículos en el lugar.

Con relación a la vivienda ubicada frente a la residencia del empresario, Corbeta precisó que pertenece al Grupo Vázquez y que allí encontraron la Toyota RAV4.

Ocultos en diversos lugares

Por su parte, la fiscala Benítez indicó que los vehículos vinculados a Vázquez y al grupo empresarial que encabezaba fueron ocultados en distintos lugares, entre ellos viviendas, talleres mecánicos y playas de vehículos.

Corbeta no descartó que en próximas diligencias se encuentren más bienes pertenecientes al procesado. La Fiscalía continúa con las tareas para identificar y localizar el patrimonio relacionado con la causa.

Más vehículos de alta gama incautados

Los nuevos hallazgos se suman a los vehículos de alta gama incautados anteriormente por el Ministerio Público en propiedades vinculadas al empresario. Entre ellos figuran nueve rodados encontrados en una residencia de Miguel Vázquez, cuyo valor conjunto fue estimado en aproximadamente US$ 1,8 millones.

La colección incluye vehículos de marcas como Porsche, Bentley, Mercedes-Benz, BMW, Lexus y Toyota. Entre los rodados identificados se encuentran un Porsche 911 GT3, un Bentley Continental GT, un Mercedes-Benz Brabus 500 G blindado, un Mercedes-Benz Clase G, un BMW M8, un Lexus LX, una Toyota Tacoma y una Toyota RAV4.

En otros procedimientos, la Fiscalía también localizó vehículos pertenecientes a empresas del Grupo Vázquez en talleres mecánicos. Entre ellos se encuentra un Lamborghini Gallardo Superleggera, cuyo valor estimado supera los US$ 400.000, incautado durante un allanamiento a un taller.

Asimismo, fueron recuperados dos automóviles de colección vinculados al grupo empresarial: un Mercedes-Benz SLS AMG, conocido como «alas de gaviota», y un Mercedes-Benz Ponton. Ambos estaban en un taller mecánico de Caaguazú, donde eran sometidos a trabajos de modificación y restauración.

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Un yate y aeronaves entre los bienes incautados

La lista de bienes incautados en el marco del caso Ueno también incluye una embarcación de lujo y aeronaves vinculadas a Miguel Vázquez y al Grupo Vázquez.

Uno de los procedimientos permitió incautar un yate de fabricación italiana, de la marca Azimut, bautizado como Zeus y con matrícula POLO01A1I. La embarcación fue localizada en el condominio Agua Vista, en San Juan del Paraná, departamento de Itapúa, y su valor fue estimado en unos US$ 3,3 millones.

El traslado del yate hacia Asunción fue dispuesto a pedido de la Fiscalía y cuenta con acompañamiento de la Armada Paraguaya. Su llegada a la capital está prevista para este lunes.

En cuanto a las aeronaves, el Ministerio Público incautó un Beechcraft King Air 300, con matrícula ZP-DSA, registrado a nombre de Ueno Bank SA y valuado en aproximadamente US$ 4 millones. También fue incautado un Beechcraft Baron B55, bimotor, con matrícula ZP-TLG, registrado a nombre del Grupo Vázquez y cuyo valor estimado ronda los US$ 280.000.