El Ministerio Público ejecutó este martes allanamientos simultáneos en las residencias en Asunción de Francisco Peña Palacios y Manuel Peña Palacios, hermanos del expresidente Santiago Peña, en el marco de la investigación sobre el colapso de Ueno Bank y su matriz corporativa, el Grupo Vázquez.

Durante la intervención, agentes de la Fiscalía y la Policía Nacional incautaron teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos. Sin embargo, los hermanos del exmandatario no han sido detenidos.

Al culminar el allanamiento en la residencia de Francisco Peña, el fiscal Cristian Benítez comentó a medios de comunicación que, por el momento, no hay órdenes de detención para los hermanos del expresidente Peña.

Documentos sobre sociedad en Luxemburgo

Un objetivo del allanamiento a la vivienda de Francisco Peña habría sido la incautación de documentos presumiblemente relacionados a U Holdings, una sociedad constituida en 2023 en Luxemburgo, impulsada por el Grupo Vázquez como empresa matriz y controlante de U Paraguay S.A., que a su vez sostenía a Ueno Bank.

Sin embargo, el fiscal Benítez dijo que los documentos se encuentran en poder del abogado de Francisco Peña, Ricardo Preda, quien comunicó a la Fiscalía que entregará esos documentos esta mañana.

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El representante del Ministerio Público no entró en detalles sobre las hipótesis que se manejan en torno a Francisco Peña, limitándose a decir que se analiza una supuesta “vinculación del hermano del expresidente con Ueno Bank y una firma extranjera en Luxemburgo”.

El pasado viernes, el Ministerio Público anunció que recibió documentos oficiales de Luxemburgo sobre U Holdings, en el contexto de los esfuerzos de la Fiscalía para la localización y aseguramiento de bienes de la matriz empresarial de Ueno Bank.

La investigación a Santiago Peña

El expresidente Santiago Peña, quien tuvo un vínculo como accionista con el grupo empresarial que integraba Ueno Bank, fue destituido y detenido el pasado 6 de noviembre, días después de que el Banco Central del Paraguay anunciara el cierre de Ueno Bank por insolvencia.

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Durante el gobierno de Peña, tanto Ueno Bank como el Grupo Vázquez tuvieron un crecimiento meteórico alimentado por grandes depósitos de fondos estatales en el banco y lucrativos contratos del Estado para las empresas que integraban el grupo.

El Ministerio Público imputó al expresidente Peña por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.