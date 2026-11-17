El crimen habría sido perpetrado por tres hombres, presumiblemente, en la madrugada de este martes en el Centro Comercial Faravi, ubicado sobre la ruta D015, en la compañía Calle 2 de la colonia Blas Garay de la ciudad de Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú.

Los delincuentes se llevaron dos armas de fuego pertenecientes al establecimiento. El crimen generó indignación entre los pobladores, quienes convocan a una manifestación pacífica para la noche de este martes, en reclamo de justicia y mayor seguridad.

La víctima fatal fue identificada como Fernando Romero, quien se desempeñaba como guardia de seguridad del establecimiento comercial. El hombre recibió un disparo en el lado derecho de la cabeza y falleció en el lugar.

De acuerdo con el informe preliminar de la Subcomisaría 4ª de la colonia Blas Garay, el hecho se registró en horas de la madrugada de este martes 17 de noviembre, en el patio del establecimiento comercial denominado Faravi.

Los presuntos autores serían tres personas, quienes quedaron registradas en las cámaras del circuito cerrado del establecimiento. Los investigadores buscan identificar a los sospechosos y determinar las circunstancias en que se produjo el asesinato.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Durante el atraco, los desconocidos se apoderaron de dos armas de fuego pertenecientes a la empresa Faravi SA. Se trata de un revólver calibre .38, marca Taurus, con número de serie QC57977, y una escopeta calibre 12, marca Winchester, modelo 1300, con número de serie L2825645. Ambas armas se encontraban registradas ante la Dirección de Material Bélico (Dimabel).

Tras el hallazgo del cuerpo, fueron convocados agentes de Criminalística, personal del Departamento de Investigación de Hechos Punibles, un médico forense y representantes del Ministerio Público para realizar los procedimientos correspondientes y levantar evidencias que permitan esclarecer el crimen.

En el lugar también se constituyeron el director de Prevención y Seguridad de la Policía Nacional en Caaguazú, comisario general inspector José María Martínez Alcaraz, y el jefe del Departamento de Seguridad Ciudadana, comisario principal Luis Gilberto Agüero.

Pobladores preparan manifestación para reclamar seguridad

El asesinato del trabajador generó preocupación e indignación entre los habitantes de la colonia Blas Garay, quienes convocaron a una manifestación pacífica para este martes, de 18:00 a 22:00, con el objetivo de exigir justicia por la muerte de Fernando Romero y reclamar mayor presencia policial en la comunidad.

A través de una convocatoria ciudadana, los organizadores invitan a los pobladores a participar llevando una vela blanca y vistiendo una remera blanca o la tradicional remera de Blas Garay.

Entre los principales reclamos figuran justicia para Fernando Romero y la provisión de una patrullera para la Subcomisaría 4ª, como parte de los pedidos para reforzar la seguridad en la zona.

Los organizadores instan a que la movilización se desarrolle de manera pacífica y con respeto.