En una audiencia de imposición de medidas desarrollada ante el juzgado penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado, la defensa del exasesor jurídico del Banco Central del Paraguay (BCP) Aldo Javier Rodríguez González procesado en el caso Ueno Bank solicitó medidas menos gravosas que la prisión preventiva.

Tras escuchar los argumentos de las partes, el magistrado Osmar Legal decretó la prisión preventiva de Rodríguez, quien deberá guardar reclusión en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, donde se encuentra recluido el expresidente de Central, Carlos Carvallo Spalding.

En una extensa exposición, las abogadas Sara Parquet y Paola Gauto cuestionaron la imputación fiscal, al sostener que es genérica pues no especifica los hechos atribuidos a su defendido.

Defensa de exdirector jurídico del BCP resaltó arraigo y ofreció inmuebles en fianza

“Aldo Rodríguez es funcionario del Banco Central del Paraguay, con más de treinta y siete años de servicio, con una trayectoria impecable e intachable y sin antecedentes penales”, aseguró la defensa tras destacar que apenas se interiorizó de la prensa de que la Fiscalía había ordenado su detención, se presentó ante la comisaría 7ª.

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Asimismo, a modo de cubrir una eventual fianza real, la defensa ofreció embargo sobre los siguientes inmuebles:

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Departamento y dos cocheras en propiedad horizontal, en el edificio San Roque, edificio Wilson, ubicado sobre la calle Eligio Ayala entre Brasil y Constitución, Asunción. Precio de transferencia: G. 300.000.000, a nombre de Wilson Geraldino Jesús Mangabeira Cazal. Inmueble individualizado como Matrícula N.º 32.254-U-A03, del distrito de San Roque. Precio: Gs. 261.355.500. Tasado en G. 1.594.712.200. Inmueble individualizado como Lote N.º 18 de la Manzana N.º 45, con Matrícula N.º 32.254 del distrito de San Roque de esta capital. Tasado en G. 160.000.000. Departamento (A) y cochera del edificio Plaza I, ubicado en la esquina de las calles Mariscal Estigarribia y General Bruguez de Asunción, distrito de San Roque, registrado a nombre de Cynthia Gómez Frachi y J. Gómez Fracchi. Precio: G. 151.594.186. Inmueble individualizado como Finca N.º 12.294, del distrito de San Roque, Ciudad Nueva, Asunción. Inmueble individualizado como Matrícula N.º 14.301, D14, ubicado en el distrito de San Bernardino, dentro del conjunto inmobiliario Barrio Cerrado Villa Martina, propiedad de Aldo Rodríguez y esposa. Tasación: G. 550.422.594.

Para juez, hay peligro de obstrucción a la investigación del caso Ueno Bank

En su resolución, el magistrado destaca que debe considerar el estado inicial en que se encuentra la investigación, la naturaleza y gravedad de los hechos punibles atribuidos, así como los elementos de sospecha individualizados por el Ministerio Público, que permiten sostener, con el grado de probabilidad propio de esta etapa procesal, la posible participación del imputado en los hechos investigados.

“Asimismo, corresponde ponderar que la investigación requiere aún la realización de diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos, entre ellas, la obtención y análisis de documentación institucional y administrativa, la verificación de las actuaciones desarrolladas en el ámbito del Banco Central del Paraguay y la producción de otros elementos probatorios vinculados con las operaciones investigadas”, indicó Legal.

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“En ese contexto, atendiendo a la función que habría desempeñado el imputado dentro de la estructura institucional involucrada y a los vínculos funcionales que surgen de los antecedentes colectados, esta Magistratura considera que existe un riesgo de que pueda obstaculizar el desarrollo de la investigación, en los términos previstos por el artículo 244 del Código Procesal Penal”, concluyó el magistrado, al argumentar su decisión.

La imputación contra el director jurídico del Banco Central del Paraguay (BCP), Aldo Javier Rodríguez González, es por presunta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, todos en calidad de cómplice; y asociación criminal como autor, en el marco de la causa N° 92/2026 que investiga a expresidente de la República Santiago Peña y otros exdirectores del BCP presuntamente involucrados en el caso Ueno Bank.

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Además del expresidente Santiago Peña, del expresidente del Banco Central Carlos Carvallo y Rodríguez, también están presos y procesados en esta causa los exdirectores de la banca matriz Liana Caballero, Marco Aurelio González, Miguel Ángel Mora y el superintendente de Bancos, Holger Aníbal Insfrán.