Una adolescente identificada como Dana Figueredo López, de 14 años, junto con su hijo recién nacido, Benjamín Gael Figueredo López, fueron reportados como desaparecidos por sus familiares en Isla Pucú.

Ante esto, la agente fiscal María Lucia González requirió a la comisaría interviniente un informe detallado sobre las diligencias investigativas realizadas en el marco de la denuncia de la desaparición.

El hecho fue puesto a conocimiento del Ministerio Público a través de una nota policial en la cual se reporta que la denuncia fue formulada por su familiar, quien señaló que desapareció el pasado 14 de noviembre de 2026.

Ambos fueron vistos por el barrio Santa María, Compañía Pindoty de la ciudad de Isla Pucú y luego se los vio en la terminal de Concepción.

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Fiscalía pide que se proceda a búsqueda y localización de adolescente y su hijo

En ese contexto, la Fiscalía solicitó ser informada si ya se ha dispuesto formalmente la búsqueda y localización de los desaparecidos y en caso contrario, que se proceda a su inmediata disposición.

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Asimismo, la agente fiscal recordó a la comisaría actuante que debe cumplirse con lo dispuesto en los artículos 59 y 300 del Código Procesal Penal y remitir el correspondiente informe en un plazo de 24 horas desde la recepción del pedido.

Además, se solicitó verificar y aplicar los protocolos vigentes ante casos de personas desaparecidas.

La investigación está abierta a los efectos de esclarecer el hecho y determinar el paradero de la adolescente y el recién nacido. Ante cualquier información que puede aportar la ciudadanía se ruega comunicarse al teléfono 0986 760 083, a la comisaría más cercana o sede fiscal.