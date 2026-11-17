Finalmente, Emiliano Rolón Fernández cedió a la presión ciudadana y renunció al cargo de Fiscal General del Estado, que asumió el 9 de marzo de 2023, en medio de fuertes cuestionamientos a su gestión, en especial por su actuación a destiempo en el caso Ueno Bank.

Ni bien se conoció la noticia, la Presidencia de la República comunicó la recepción de la nota mediante la cual Rolón presenta formalmente su renuncia al cargo que ejerce desde el año 2023.

“En la nota, el Fiscal General señala que su decisión se da en el marco del juicio político instalado en la Cámara de Diputados y que presenta su renuncia ante el Poder Ejecutivo, en su carácter de titular de su nombramiento” informó la Presidencia.

“Este señor se tiene que ir”, afirmó hoy el abogado Arturo Daniel presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, que esta mañana dio a conocer un comunicado a través del cual instaba al titular del Ministerio Público a dar un paso al costado, ante los graves cuestionamientos a su administración.

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Pérdida de confianza y deterioro de la credibilidad institucional motivan salida de Emiliano Rolón

Entre los principales cuestionamientos, el Colegio de Abogados mencionó las actuaciones del Ministerio Público en investigaciones de gran trascendencia. Al respecto, señaló demoras en diligencias decisivas, presuntos tratos diferenciados a determinados investigados y decisiones sobre asignaciones y traslados de agentes fiscales en causas sensibles.

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“El Colegio de Abogados del Paraguay considera que la pérdida de confianza pública y el deterioro de la credibilidad institucional hacen necesario que el Fiscal General del Estado evalúe su continuidad en el cargo y presente su renuncia. (...) En las presentes circunstancias, dar un paso al costado constituiría un acto de grandeza y de patriotismo”, agrega el pronunciamiento.

El pedido de juicio político impulsado por la diputada Rocío Vallejo (Patria Querida) tiene el apoyo hasta de la bancada de Colorado Añeteté, cuyo principal referente es el expresidente de la República Mario Abdo Benítez, quien lo designó para el cargo.

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