El aprehendido fue identificado como Celestino Méndez López, de 38 años, domiciliado en Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú. La fiscal de turno, Marta Leiva, dispuso que el hombre y los objetos incautados fueran puestos a disposición del Ministerio Público.

El hombre fue interceptado a unos 10 kilómetros del lugar cuando huía en un automóvil. La Policía recuperó G. 190.000 y otros objetos que estaban en su poder. El detenido cuenta con varios antecedentes penales, según los registros policiales y judiciales.

El procedimiento se realizó luego de que agentes de la Comisaría 18ª recibieran una llamada alertando sobre el hecho. La víctima, identificada como Mirtha Isabel Bazán Amarilla, de 38 años, manifestó que había ingresado al minimercado del establecimiento y había dejado su automóvil estacionado con sus pertenencias en el interior.

De acuerdo con los datos preliminares, el sospechoso habría utilizado un inhibidor de señal para impedir que el vehículo se bloqueara cuando la mujer accionó el cierre a distancia. De esa manera, habría podido abrir el automóvil y apoderarse de algunos objetos sin que la propietaria se percatara de que las puertas habían quedado sin seguro..

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Tras cometer el supuesto hurto, el hombre habría abandonado el lugar a bordo de un automóvil Nissan March negro. La víctima alertó a la Policía y proporcionó las características del vehículo y del presunto autor.

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Agentes de la Subcomisaría 11ª San Roque González de Santa Cruz lograron interceptar el rodado a unos 10 kilómetros del surtidor. El hombre fue reconocido por la denunciante y posteriormente aprehendido.

Durante el procedimiento, los intervinientes incautaron el automóvil Nissan March y encontraron en su interior G. 190.000 en efectivo, un teléfono celular Samsung de color negro, un reloj de la marca Tesivet, un radiotransmisor portátil Baofeng y otros elementos.

La Policía informó que los objetos fueron recuperados durante el operativo y quedaron a disposición del Ministerio Público. Sin embargo, el informe policial no precisa el monto exacto que la víctima denunció como sustraído ni detalla cuáles de los elementos incautados corresponden específicamente a sus pertenencias.

El detenido tiene frondosos antecedentes delictivos, según registros de la Policía

De acuerdo con los registros judiciales proporcionados, Celestino Méndez López cuenta con antecedentes en causas por robo agravado, correspondientes a los años 2013 y 2014; hurto agravado, del año 2025, y homicidio en grado de tentativa, del año 2026.

También figura un expediente relacionado con un incidente de libertad condicional, correspondiente al año 2011.