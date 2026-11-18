La Policía Nacional reportó la detención, ayer en Luque, de un hombre con múltiples antecedentes por hechos de hurto y robo, luego de que este cometiera una seguidilla de atracos durante los últimos días.

Un informe policial identifica al detenido como Ariel Buenaventura Encina (37 años), quien tiene siete antecedentes por hechos de robo, hurto y tentativa de hurto entre 2009 y este año.

En conversación con ABC Cardinal, el comisario Gustavo Paiva, jefe de la Comisaría 3 de Luque, explicó que Encina irrumpió el pasado viernes en una barbería dentro de la jurisdicción de su comisaría y se llevó varios elementos de peluquería de alto valor, además de cosméticos.

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Una grabación de una cámara de seguridad del local permitió a los investigadores identificar al ladrón, quien había visitado la barbería días antes, cuando los encargados del local le hicieron un corte de forma gratuita.

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“Como vimos que estaba en situación de calle quisimos ayudarle, dijo que acaba de salir de la cárcel (...). Dos días después vino a vaciarnos el local”, lamentó William Pérez, propietario de la barbería.

Posteriormente, el pasado domingo, Encina y un presunto cómplice suyo supuestamente irrumpieron en una farmacia. Encina logró escapar y su supuesto cómplice fue aprehendido por la Policía.

Detención

Finalmente, en la noche de ayer, la Policía recibió aviso de que Encina fue visto en la vía pública en el barrio Centro de Luque. Agentes de la Comisaría 3 se presentaron y localizaron al sospechoso, constatando que portaba un cuchillo a pesar de tener una prohibición de portar armas.

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En consecuencia, el hombre fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público.