Agentes de la Senad que forman parte de la Oficina Regional de Encarnación desplegaron una operación de seguimiento sobre un hombre de 40 años que se encontraba en una vivienda ubicada en una zona poco poblada del barrio San Nicolás, San Juan del Paraná.

Según los datos oficiales, el sospechoso impulsaba la comercialización de crack y mantenía una constante custodia armada.

Como parte de las investigaciones y mediante una vigilancia, se detectaron automóviles, motocicletas e incluso personas que llegaban a pie hasta el lugar, por lo que se evidenciaba su funcionamiento como un “foco de crack”. El hombre, identificado como Marcos Majín Medina Ayala, fue detenido durante el allanamiento.

En el inmueble se encontraron 83 gramos de crack, equivalentes a unas 500 dosis, mientras que también se incautó el arma de fuego, un revólver calibre .38, incorporándose así a las distintas evidencias del procedimiento.

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