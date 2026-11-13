Benjamín Aceval: Senad interviene en foco de comercialización de marihuana y cocaína

Como parte de las acciones de lucha contra el microtráfico, agentes dela Dirección de Operaciones Urbanas (D.O.U.) de la Senad intervinieron en un foco de comercialización de marihuana y cocaína en el barrio Cerrito de Benjamín Aceval.

Como parte del procedimiento quedó detenida Dorca Arza Benítez (36), quien utilizaba su propia vivienda para la comercialización de sustancias ilícitas.

Asimismo, en el lugar fueron incautados 91 gramos de marihuana y 30 dosis de cocaína. Además, el operativo contó con el acompañamiento de la fiscala Norma Paredes.

Más focos de microtráfico

Según la cartera antidrogas, esta intervención forma parte de una serie de trabajos para identificar e intervenir puntos de distribución de drogas, atacando directamente los focos de microtráfico que operan en los barrios y afectan la seguridad de las comunidades.

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