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Policiales
13 de noviembre de 2026 - 14:55

Benjamín Aceval: Senad interviene en foco de comercialización de marihuana y cocaína

Mujer de espaldas en camiseta roja y capucha negra, junto a un agente en uniforme militar con pasamontañas y arma larga.
Una mujer quedó detenida tras un allanamiento realizado por la Senad en Benjamín Aceval.

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) realizó un allanamiento en la localidad Benjamín Aceval, donde se intervino en un punto de venta de marihuana y cocaína. Una mujer quedó detenida como parte del procedimiento.

Por ABC Color
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Como parte de las acciones de lucha contra el microtráfico, agentes dela Dirección de Operaciones Urbanas (D.O.U.) de la Senad intervinieron en un foco de comercialización de marihuana y cocaína en el barrio Cerrito de Benjamín Aceval.

Como parte del procedimiento quedó detenida Dorca Arza Benítez (36), quien utilizaba su propia vivienda para la comercialización de sustancias ilícitas.

Asimismo, en el lugar fueron incautados 91 gramos de marihuana y 30 dosis de cocaína. Además, el operativo contó con el acompañamiento de la fiscala Norma Paredes.

Agente antidrogas con chaleco negro inspecciona paquetes envueltos en plástico azul en habitación desordenada con paredes azules.
Un agente especial de antidrogas inspecciona bolsas con marihuana.

Más focos de microtráfico

Según la cartera antidrogas, esta intervención forma parte de una serie de trabajos para identificar e intervenir puntos de distribución de drogas, atacando directamente los focos de microtráfico que operan en los barrios y afectan la seguridad de las comunidades.

Lea más: Hallan armas, drogas y animales silvestres en cautiverio durante captura de supuestos narcos en Amambay

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