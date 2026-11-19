El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia ordenó la prisión preventiva de Fabricio Martín Martínez Appleyard, propietario de la empresa GSR Security, integrante del Grupo Vázquez; en el marco del proceso que afronta por presunta apropiación y frustración de la persecución y ejecución penal, en el marco del escándalo por el caso Ueno Bank.

El magistrado atendió el pedido realizado por los fiscales Ruth Karina Benítez y Silvio Corbeta, quienes solicitaron la prisión preventiva de Martínez Appleyard; y tras concluir que existen tanto el peligro de fuga como el peligro de obstrucción a la investigación, ordenó que la medida cautelar sea cumplida en el Centro Nacional de Prevenidos (ex-Tacumbú).

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El propietario de GSR Security, firma vinculada al Grupo Vázquez, fue imputado luego de un allanamiento a la sede de la empresa de seguridad, realizado entre el martes y miércoles último, donde se constató un faltante de G. 3.090 millones del dinero que debía haber en la bóveda del lugar.

Luego de ser detenido por el faltante detectado Martínez Appleyard, director y propietario de la empresa que prestaba servicios directamente vinculados a Ueno Bank y a la procesadora Red Digital SA (REDISA), admitió los hechos y terminó devolviendo de forma íntegra la suma de G. 3.090.600.000, mediante un cheque entregado a los fiscales encargados del caso.

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Faltante de G. 3.090 millones en GSR Security

La comitiva encabezada por los fiscales Ruth Karina Benítez, de la Unidad contra Delitos Informáticos, y Silvio Corbeta Dinamarca, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, allanó el martes último la sede de la empresa GSR Security, ubicada en el barrio Santísima Trinidad de Asunción.

La firma allanada depositaba valores en efectivo, en guaraníes y dólares. El último arqueo al que accedieron los investigadores, de fecha 3 de noviembre, día en que el Banco Central del Paraguay (BCP) anunció el procedimiento de resolución de Ueno Bank, registraba depósitos pertenecientes a Ueno Bank y a REDISA (Red Digital SA), otra empresa integrante del esquema, según la fiscalía.

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De acuerdo con el asiento contable de Tesorería plasmado en el informe y sistema de la firma GSR Security, al que tuvieron acceso los agentes del Ministerio Público, los montos en la bóveda deberían ser de G. 18.102.290.500 y US$ 189.396.

Sin embargo, al momento del conteo, en presencia de funcionarios del BCP, se confirmó un faltante de G. 3.090.600.000, en el paquete del dinero depositado por la empresa Red Digital.

Móvil de GSR habría llevado dinero de bóveda

Durante el procedimiento fiscal policial en la sede de la empresa GSR Security, los intervinientes constaron además que el martes 3 de noviembre, minutos antes de las 17:00, se apagaron las cámaras del lugar, y recién una hora después volvieron a prenderse. La sospecha de los investigadores es que en ese momento entraron a la bóveda.

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A las 19:00 aproximadamente, de ese mismo 3 de noviembre, se volvieron a apagar las cámaras hasta el día siguiente. Según el registro del GPS, el móvil 7 de la transportadora salió de la casa central y se dirigió hasta el barrio Trinidad, donde el propietario tiene un negocio con la esposa, que es justamente la sede allanada.

El horario de la salida del móvil 7 coincide con el horario de apagado de cámaras; mientras que mediante el GPS ubicado en el móvil de la transportadora se supo el itinerario que utilizó y que el destino final era el inmueble del propietario de GSR Security.

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En el sitio se encontró el informe de estado de cuenta de la bóveda firmado por el señor Fabricio Martín Martínez Appleyard, representante de la empresa GSR Security, quien quedó detenido y luego fue imputado por los fiscales Ruth Benítez y Silvio Corbeta, pese a devolver mediante un cheque la suma faltante, teniendo en cuenta que el hurto agravado fue consumado.