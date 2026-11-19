En su declaración indagatoria ante el fiscal Luis Píñanez -de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA)-, al igual que con las agentes Luz Guerrero y Yeimy Adle, el exdirector de Ueno Bank Julio Daniel Rey Fernández se puso a disposición de la Fiscalía y a decir de su defensor, Guillermo Ferreiro, aportó importantes datos para la investigación.

En diálogo con ABC, Ferreiro se excusó de entrar en detalles respecto a los hechos relatados por su representado, pero afirmó que se tratan de datos claves para poder seguir el camino del dinero.

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“No puedo dar detalles, para no entorpecer la investigación y por protección de testigos que aún no declararon”, indicó el defensor, tras precisar que Rey fue removido del directorio de la entidad bancaria cuatro meses de la intervención.

Exdirector de Ueno dijo que advirtió situaciones llamativas

No obstante, Ferreiro afirmó que su cliente “se puso a disposición, aportó datos concretos, que pueden ayudar a seguir el camino del dinero y explicó sus funciones y tiempo en que estuvo en el banco”.

En ese sentido, dijo que durante el tiempo que trabajó en el banco, a Rey se encontró con ciertas situaciones que le llamaron la atención, motivo por el cual hizo preguntas pero las respuestas que recibió no fueron satisfactorias.

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Ferreiro dijo que aunque nunca le dijeron concretamente que por este motivo le apartaron del banco, fue con posterioridad a esta situación se dio su desvinculación de Ueno Bank.

Julio Rey declaró y también entregó documentos a la Fiscalía

El abogado dijo que Rey entregó documentos que, afirmó que si bien “no prueban nada, pueden servir de hilo conductor para la investigación”.

En ese sentido, explicó que se trata de documentos varios, informes referentes a movimientos de cuenta y ciertas operaciones a los que se opuso en su momento y pidió que se rechace, por considerar que no correspondían.

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“Él lo que asume es lo que él firmó y las consecuencias que esto pueda tener a criterio de la Fiscalía, eso lo vamos a discutir. Hay situaciones diferentes y cada uno tendrá que demostrar lo que hizo, lo que firmó, lo que preguntó y las medidas que tomó y eso va a hacer mi cliente”, acotó, al indicar que había una situación de iliquidez que su cliente hizo notar y situaciones que “no cuadraban”.

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El defensor comentó que su cliente está recluido en el Centro Nacional de Prevenidos, ex-Tacumbú desde el 3 de noviembre pasado, sin privilegio alguno. Ferreiro destacó que el principal interés de su representado es que la gente recupere su dinero.

Rey Fernández está procesado por los hechos punibles conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de llevar libros de comercio, en calidad de coautoría.