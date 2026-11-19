La Policía Nacional investiga una posible transgresión a la Ley de Armas tras el hallazgo de armamento en las instalaciones de GSR Security, en el marco de un procedimiento que se desarrolla en paralelo a la causa de Ueno Bank.

El jefe del Departamento Contra el Crimen Organizado, comisario José Delgado, informó que se dio intervención a la unidad especializada del Ministerio Público tras el hallazgo de las armas.

Además, señaló que los investigadores trabajan para establecer la trazabilidad del armamento y de las máquinas industriales encontradas en el establecimiento.

“Al encontrarse las armas, ya es una transgresión a la ley de armas; entonces, ya se dio comunicación a la Unidad contra el Crimen Organizado. A partir de la víspera ya vino la agente Lesme”, mencionó.

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GSR: investigan transgresión a la Ley de Armas

Delgado explicó que ya existe una investigación relacionada con la posible transgresión a la Ley de Armas, independiente de la causa que se inició por el faltante de dinero de Red Digital. Indicó que los procedimientos requieren verificaciones específicas, principalmente sobre la procedencia y trazabilidad de los elementos encontrados.

“Tengo entendido que ya es una investigación independientemente a lo iniciado. Cuando se trata de armas ya es un poco más complejo. Ahora, se va a buscar contrar con la trazabilidad de las máquinarias que se encontraron aquí y hay mucho trabajo aún por realizar”, mencionó.

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Hallan más de 200 chalecos antibalas con inscripción de Itaipú

Otro de los hallazgos que llamó la atención de los intervinientes fue un lote de más de 200 chalecos antibalas con la inscripción de Itaipú. Delgado informó que se está verificando cómo llegaron estos elementos de protección hasta el establecimiento de GSR Security.

El comisario aclaró que la inscripción de Itaipú fue observada en los chalecos y no en las maquinarias industriales encontradas durante el allanamiento. La cantidad exacta de unidades todavía estaba en proceso de verificación y se esperaba contar con ese dato antes del mediodía.

El jefe policial también señaló que una de las máquinas para fabricar piezas de armas encontradas tiene como fecha de emisión el 1 de agosto de 2026. Según indicó, los investigadores están analizando la trazabilidad del equipo para determinar cómo llegó hasta las instalaciones de GSR Security.

Asimismo, advirtió que podrían existir más armas vinculadas a la empresa fuera del establecimiento allanado, debido a que otros guardias de seguridad prestan servicios portando armamento perteneciente a la firma.

Continúan los trabajos en GSR Security

En otro momento, el comisario se refirió a las estructuras encontradas en el inmueble y señaló que una de ellas podría tratarse de una bóveda de seguridad. “A simple vista uno ve que tiene una altura de 2 metros aproximadamente”, dijo.

Respecto al dinero investigado en el caso Ueno, Delgado mencionó que no descartan que el monto retirado haya sido superior a la suma -G. 3.090 millones- que posteriormente devolvió el director de GSR Security, Frabizio Martínez.

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“Podemos suponer que hayan sacado mucha más cantidad de dinero”, refirió.

El jefe policial contó además que una persona colaboró con la entrega de imágenes del circuito cerrado, material que permitió identificar el movimiento de divisas que posteriormente fue devuelto por el directivo de la firma.