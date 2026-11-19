El Ministerio Público prosigue este jueves con el allanamiento a GSR Security, donde fueron encontradas unas 300 armas de fuego, máquinas que podrían servir para fabricar componentes de armamento y dos bóvedas que aún deben ser abiertas.

El procedimiento se realiza en el marco de la investigación por el faltante de G. 3.090 millones de fondos de Red Digital.

La Fiscalía informó que los trabajos iniciados el miércoles continuarán durante esta jornada, con la apertura de las bóvedas encontradas en el establecimiento y otras diligencias para verificar los elementos incautados.

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Hallazgos durante el allanamiento a GSR Security

De acuerdo con el informe del Ministerio Público, durante el procedimiento realizado en la sede de GSR Security se encontraron aproximadamente 300 armas de fuego, entre cortas y largas, de distintos calibres. El armamento corresponde a diferentes propietarios y fue retirado por personal de la Dirección General de Material Bélico (Digemabel) para completar los trabajos de trazabilidad.

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Según los datos proporcionados por la Digemabel, las armas verificadas hasta el momento coinciden con el inventario registrado por la empresa ante esa institución. Por tanto, hasta ahora no se detectaron incongruencias en la documentación correspondiente al armamento.

La comitiva también encontró un lote importante de chalecos antibalas. Conforme al reporte fiscal, este jueves se buscará establecer su trazabilidad, mientras que los documentos incautados durante el procedimiento serán sometidos a análisis para determinar su relevancia dentro de la investigación.

Otro de los hallazgos fue maquinaria industrial que, según la evaluación preliminar de especialistas de la Digemabel, podría servir para fabricar piezas y componentes de armas de fuego. Se trata de equipos de inyección de polímero y máquinas complementarias que estaban nuevas, embaladas y sin instalar.

Máquinas para fabricar piezas de armas y bóvedas ocultas

Según explicó el mayor Víctor Martínez, de la Digemabel, los equipos podrían utilizarse para producir componentes de armas cortas, principalmente pistolas, mediante moldes específicos. No obstante, aclaró que no existen indicios de que las máquinas hayan sido utilizadas para fabricar armamento.

El uniformado señaló que los equipos requieren una instalación eléctrica especial que no estaba disponible en el establecimiento. También indicó que no se encuentran registrados y que, preliminarmente, no guardan relación con las actividades habituales de una empresa de seguridad. La documentación presentada por la firma ante el Ministerio Público será evaluada dentro de la investigación.

Durante el allanamiento, los intervinientes localizaron además una caja fuerte móvil y una bóveda fija incrustada en una pared de una habitación ubicada en el fondo del establecimiento. Esta última estaba oculta detrás de varias cajas, por lo que fue necesario moverlas para dejarla al descubierto.

De acuerdo con el informe fiscal, ninguna de las dos estructuras fue abierta durante el procedimiento anterior. Por ese motivo, la Fiscalía prevé realizar la apertura durante este jueves, como parte de la continuidad de las diligencias investigativas.

Investigación por faltante de G. 3.090 millones

El procedimiento en GSR Security se desarrolla en el marco de la investigación por el faltante de G. 3.090.600.000 correspondiente a fondos de Red Digital que estaban bajo custodia de la empresa vinculada a Dobrestec S. A.

Según la hipótesis del Ministerio Público, el 3 de noviembre se habría dispuesto el retiro anticipado de funcionarios administrativos y la desconexión de cámaras de seguridad de sectores sensibles de la empresa, entre ellos tesorería, la bóveda principal y la salida de los vehículos transportadores de caudales.

Los registros del sistema de posicionamiento global (GPS) permitieron identificar el desplazamiento de un vehículo blindado de la firma hasta un inmueble ubicado en el barrio Trinidad de Asunción. Posteriormente, los investigadores realizaron procedimientos e incautaron documentos relacionados con movimientos internos de fondos, recibos de transporte de valores y registros de tesorería.

Empresario devolvió el dinero

El Ministerio Público informó que el arqueo de valores realizado con acompañamiento de funcionarios del Banco Central del Paraguay (BCP) y apoyo técnico de personal de Prosegur permitió confirmar el faltante.

En ese contexto, fue imputado el directivo de la firma, Fabricio Martínez, por los supuestos hechos punibles de hurto agravado y frustración de la persecución y ejecución penal. La Fiscalía solicitó su prisión preventiva.

El empresario devolvió posteriormente G. 3.090.600.000 mediante un cheque, según los antecedentes del caso. Sin embargo, el Ministerio Público aclaró que la restitución del dinero no implica el cierre de la investigación ni elimina las eventuales responsabilidades penales.