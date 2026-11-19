Efectivos de la Comisaría 23ª de Asunción intervinieron tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre mayor de edad, de nacionalidad alemana, identificado como Hardy Kroger, en el interior de una habitación ubicada sobre la calle Soldado Robustiano Quintana casi Poetas Paraguayos, en el barrio Las Colinas de Zeballos Cue.

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De acuerdo con el reporte policial, la actuación se originó a raíz de un pedido de auxilio canalizado a través del Sistema 911.

Diligencias en el lugar

Al sitio acudieron un agente fiscal que se encontraba de turno y el médico forense de guardia, acompañados por agentes de los Departamentos de Homicidios, Criminalística e Investigaciones de la Policía Nacional.

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Por disposición de las autoridades intervinientes, el cadáver fue trasladado hasta la Morgue Judicial para los procedimientos de rigor, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del suceso.