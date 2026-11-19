Tres a cuatro hombres encapuchados y con cascos atracaron a una familia en su residencia, ubicada en el barrio Inmaculada Concepción, en el distrito de Capitán Miranda, en el departamento de Itapúa. Los hombres actuaron con violencia y estaban armados, presuntamente con revólveres.

La víctima fue identificada como Runilda Beatriz Benítez (39), quien estaba con su hijo menor de edad en la residencia. El hecho ocurrió cerca de las 19:30 de este miércoles, según el informe policial.

La denuncia fue realizada ante la Comisaría 11ª de la zona, cuyos agentes acudieron al sitio. Según la víctima, los agentes tardaron 50 minutos en llegar hasta la residencia. La explicación que le dieron fue que, simultáneamente, intervenían en un accidente con derivación, que ocurrió en el mismo horario en la jurisdicción, sobre la ruta PY06.

Los mismos informaron del hecho al personal técnico de los departamentos de Criminalística e Investigaciones. También notificaron al Ministerio Público.

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Pedían dinero de la venta de la casa, relató la víctima

La víctima relató que estaba en proceso de venta de la residencia, por lo que presume que los maleantes manejaban esa información. En todo momento pedían dinero, refirió.

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No obstante, indicó que aún no tenía el dinero, por lo que se terminaron llevando G. 1.800.000 y dos aparatos celulares. El dinero era la recaudación de una despensa que tiene en su propiedad.

Indicó que en un momento logró escapar de los asaltantes por el patio trasero y uno de ellos realizó dos disparos que, afortunadamente, no impactaron contra nadie. Posteriormente, los maleantes habrían huido del lugar.