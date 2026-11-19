En el marco de un operativo encabezado por el Ministerio Público en Asunción, la Dirección General de Material Bélico (Digemabel) procedió a la incautación de armamento y detectó dos maquinarias industriales con capacidad para producir componentes bélicos a gran escala, sin contar con autorización ni conocimiento previo de la entidad reguladora.

El director de Digemabel, general Melanio Servín, aclaró el estatus legal del grupo empresarial intervenido en el barrio Vista Alegre, señalando que la firma “GSR para la Digemabel no existe”.

Seguido precisó que se trata de un holding que aglutina a varias compañías, entre ellas IAS S.A., que sí está habilitada legalmente para seguridad, vigilancia y transporte de caudales.

Durante la intervención realizada por requerimiento de la fiscala Samara Ledesma, los agentes lograron asegurar cerca del 70 % del arsenal registrado por la firma.

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“Del total que ayer se ha incautado por disposición del Ministerio Público son 270 armas de las 372 que tiene vinculada esa empresa”, detalló Servín, agregando que hoy continúan los procedimientos para reunir el resto de las armas que se encuentran en puestos de cobertura externos.

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Asimismo, indicó que existen dudas sobre los números de serie de entre “14 o 15 armas”, las cuales serán sometidas a peritaje técnico.

Hallazgo de maquinaria industrial y bóvedas

Más allá del arsenal declarado, los intervinientes encontraron chalecos antibalas apilados, dos cajas fuertes, una bóveda empotrada en la pared, que será abierta en el transcurso de la jornada, y dos máquinas industriales multiuso de entre cinco y seis toneladas cada una, las cuales permanecían aún embaladas.

De acuerdo con las evaluaciones preliminares del departamento técnico de Digemabel, “estos equipos tienen capacidad para producir 300 partes de arma por hora”, además de fabricar otros elementos como autopartes o juguetes.

Para ingresar las máquinas al recinto, de casi dos metros de largo y alto, se tuvieron que romper paredes del inmueble.

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Respecto a cómo ingresó esta infraestructura al país sin ser detectada, Servín fue tajante: “La institución Digemabel en ningún momento tuvo conocimiento de este evento. Eso es categórico”.

El jefe militar presumió que los equipos habrían sido declarados ante la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) bajo otro rubro dentro de su multifuncionalidad, eludiendo así las alertas de control de material bélico.

Empresario extranjero y pedido de reforma

Según el testimonio recogido entre los encargados del lugar, el responsable detrás de las máquinas sería un ciudadano extranjero naturalizado paraguayo, vinculado a una empresa habilitada para la fabricación y ensamblaje de armas (identificada como Precision Armaments Group, firma que actualmente no se encuentra produciendo, a diferencia de la empresa Cérpico).

“La pregunta que se hace la Digemabel es por qué este señor, que está vinculado a la producción de fábrica y ensamblaje de armas, no puso a conocimiento de la Digemabel todos estos eventos y tareas que venía llevando a cabo”, cuestionó Servín.

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Finalmente, el titular de Digemabel reconoció que el episodio deja al descubierto debilidades en la normativa vigente respecto al ingreso de maquinaria industrial.

“Al no estar reglamentada o al no tener una ley clara para importar esta maquinaria, pasa esto que estamos teniendo”, afirmó.

Ante esta situación, anunció que impulsarán un pedido urgente para “modificar nuestra ley e incluir estas herramientas, esta maquinaria, como objeto de control de las instituciones del Estado para que no vuelva a ocurrir esto”.