Un hombre de 29 años fue aprehendido en Luque, sospechoso de participar en el asalto a un local comercial. El atraco fue perpetrado por cuatro hombres que llegaron a bordo de un automóvil Hyundai HB20 blanco y se llevaron teléfonos celulares y dinero de la caja.

El procedimiento se realizó ayer jueves, alrededor de las 21:00, sobre la calle Coronel Martínez casi Martín Mosqueira. Los agentes incautaron el automóvil y un kepis negro con rojo que, según la Policía, presenta características similares al utilizado por uno de los presuntos autores del asalto.

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Circuito cerrado permitió identificar el vehículo

El oficial Luis Garcete, de la Subcomisaría 3ª de Cañada San Rafael, explicó que el hecho fue comunicado a través del Sistema 911, alrededor de las 13:00. Tras recibir la alerta, agentes de su dependencia y del Grupo Lince acudieron al establecimiento para verificar lo ocurrido.

Según el reporte policial, cuatro personas ingresaron al comercio y se apoderaron de aparatos celulares y dinero en efectivo. Posteriormente, escaparon en un automóvil blanco, cuyas características fueron difundidas a través del sistema radial para facilitar su localización.

Las imágenes del circuito cerrado permitieron identificar el vehículo. Además, los investigadores recibieron información de vecinos sobre el recorrido que habría realizado el automóvil, lo que orientó los controles policiales hacia el asentamiento San Cayetano y la zona de 3 de Mayo.

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Intentó evadir el control policial

Cerca de las 21:00, durante un operativo con apoyo del Grupo Lince 33, los uniformados divisaron un Hyundai HB20 blanco con características similares al utilizado en el asalto. Al intentar interceptarlo, el conductor habría tratado de evadir el control, pero fue reducido por los agentes.

El aprehendido fue identificado como Richart David Centurión Mori, de 29 años, domiciliado en el asentamiento Gaspar Rodríguez de Francia. Cuenta con un antecedente por exposición al peligro en el tránsito terrestre, correspondiente al año 2023.

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Un kepis entre las evidencias

Garcete señaló que, durante la verificación, los intervinientes encontraron elementos relacionados con el hecho, entre ellos prendas de vestir y un kepis. En la sede policial compararon esta última evidencia con las imágenes de seguridad del comercio y observaron características similares.

Sin embargo, el detenido negó haber participado en el asalto. Según el oficial, Centurión manifestó que había prestado el automóvil a un grupo de jóvenes y que no tuvo intervención en el hecho.

La Policía aclaró que las imágenes no permitieron identificar directamente los rostros de los supuestos autores, debido a que tenían la cara cubierta. No obstante, el kepis constituye una de las evidencias que motivaron la aprehensión y fue comunicado al Ministerio Público.

Fiscalía investiga el asalto

El procedimiento fue comunicado a la fiscala de la Unidad Penal N.º 1 de Luque, Liz Medina, quien dispuso que el aprehendido permanezca bajo segura custodia en la sede policial. También ordenó la incautación del automóvil Hyundai HB20, matrícula AARJ 151, y del kepis.

Hasta el momento del procedimiento, la víctima todavía no se había presentado en la comisaría para ampliar su denuncia y colaborar con las diligencias investigativas.

La investigación continúa para determinar la participación del detenido y localizar a los otros tres hombres que habrían intervenido en el asalto, además de recuperar los celulares y el dinero sustraídos.