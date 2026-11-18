Resultaron víctimas del supuesto plagio el oficial 2° Christian López Aquino y el suboficial ayudante Favio Almada Candia, quienes actualmente prestan servicios en la comisaría 3° de Asunción.

Según el informe parcial de la dependencia policial, los dos efectivos patrullaban la zona a bordo del móvil 37, cuando cerca de las en la intersección de las calles República de Colombia y Tacuary visualizaron un automóvil de color blanco estacionado cuya matrícula no le correspondía. Por ese motivo, dejaron su patrullera y solicitaron a los ocupantes bajar la ventanilla y presentar sus documentos.

Fue en ese instante en que apareció un vehículo negro del cual descendieron cinco hombres fuertemente armados, con chalecos antibalas, armas largas y capuchas, quienes redujeron a los uniformados y los maniataron.

Los despojaron de su radio walkie-talkie con característica de radio M37, y los subieron a su auto. Al mismo tiempo, uno de los captores tomó el mando de móvil 37 y lo condujo hasta la intersección de Iturbe y Fulgencio R. Moreno, donde fue abandonado.

Los captores, distribuidos en los dos vehículos citados anteriormente, llevaron a los agentes secuestrados hasta la ciudad de Luque, donde los abandonaron en las inmediaciones del aeropuerto “Silvio Pettirossi”, para después desaparecer del lugar.