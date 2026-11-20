Dos hombres fueron aprehendidos este miércoles en el barrio Santa Lucía de Limpio, tras ser identificados como presuntos involucrados en el hurto de herramientas y materiales de un taller de chapería y pintura. El hecho ocurrió durante la madrugada del miércoles y quedó registrado en imágenes de circuito cerrado.

La Policía recuperó casi la totalidad de los objetos sustraídos, luego de que uno de los sospechosos confesara su participación y revelara a quién había vendido las herramientas. Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público.

Ingresaron por la muralla del taller

El comisario Celso Zelaya, de la Comisaría 9ª de Limpio, explicó que el hurto se produjo alrededor de las 01:50, según las imágenes del circuito cerrado. Sin embargo, la víctima, identificada como Catalino Agravado, de 62 años, presentó la denuncia recién cerca del mediodía.

Según el jefe policial, los autores ingresaron al establecimiento saltando la muralla. Ambos serían vecinos de la zona y, de acuerdo con las averiguaciones, conocían los movimientos de los pobladores.

Las imágenes de seguridad y las referencias proporcionadas por vecinos permitieron identificar a los presuntos autores. Uno de ellos tenía parcialmente cubierto el rostro, pero igualmente pudo ser reconocido.

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Uno confesó y reveló quién compró los objetos

Tras recibir la denuncia, agentes policiales realizaron tareas investigativas y durante una patrulla preventiva localizaron a Juan Manuel Zárate, de 29 años. Al ser consultado sobre el hecho, este habría admitido su participación y señalado que vendió los objetos hurtados a Roberto Javier Ayala Sánchez, de 19 años.

Los intervinientes acudieron hasta la vivienda del segundo sospechoso, ubicada a una cuadra del lugar del hecho. Allí, Ayala Sánchez entregó las herramientas y los materiales que había adquirido, según el informe policial.

Ambos fueron aprehendidos el 19 de noviembre, alrededor de las 14:20, sobre la calle Manuel Gondra casi 30 de Agosto, en el barrio Santa Lucía.

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Recuperaron herramientas y materiales de pintura

Entre los objetos recuperados figuran una caja de herramientas, dos sopletes de pintura, materiales para trabajos de chapería y pintura automotriz, además de un pendrive perteneciente a un cliente y un alargue de 15 metros.

El comisario Zelaya señaló que se recuperó casi la totalidad de lo robado, aunque todavía continúan las averiguaciones para determinar si falta algún elemento.

Por otra parte, el jefe policial indicó que el segundo supuesto autor ya fue identificado. Se trata de Ángel de Jesús Argüello Noguera, quien permanece pendiente de una orden de captura solicitada al Ministerio Público.

A disposición de la Fiscalía

El procedimiento fue comunicado al agente fiscal de turno de la Unidad Penal N.º 1 de Limpio, Víctor Villaverde, quien dispuso que los dos aprehendidos permanezcan en la comisaría a disposición de su unidad.

Los objetos recuperados también quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras prosiguen las diligencias para completar la investigación e identificar todos los elementos sustraídos.